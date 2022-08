MinMinas desmiente que Irene Vélez no cumpla con los requisitos para posesionarse

Durante las recientes horas se había estado moviendo una información en la que se aseguraba que la nueva designada ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, no podría ser posesionada en su cargo debido a que no cumplía con los requisitos de educación del Manual de Funciones ya que no tendría una carrera a fin al sector minero energético.

Así las cosas, desde el mismo Ministerio de Minas y Energía hubo respuesta y en ella expresaron que desde su Subdirección de Talento Humano se pudo certificar que cumpliendo los requisitos de ley y el Manual de Funciones, Irene Vélez, cumple con los requisitos para ser la titular de la cartera minero-energética.

Entre los requisitos que se estipuló que cumple Vélez, están: ser ciudadano colombiano, mayor de 25 años y no tener inhabilidades ni incompatibilidades para con el cargo, así se certificó a la Presidencia de la República el cumplimiento de los mismos a través de los documentos oficiales reglamentarios.

Se debe recordar que en la más reciente entrevista entrega por parte de la ministra Vélez a W Radio, se le indagó por las críticas que había recibido su nombramiento al considerar que no contaba con la experiencia suficiente para llegar a una de las carteras más técnicas del país, allí la funcionaria aseguró que su preparación profesional y académica le permite hacerse cargo sin ningún problema, añadiendo que lleva muchos años trabajando con ingenieras e ingenieros que le dan la experiencia para aceptar el reto, destacando que sus principales fortalezas se encuentran ligadas al compromiso que tiene con las comunidades, organizaciones y movimientos sociales, el cuidado del medio ambiente, y su visión sobre la política de transición energética.

Fuentes cercanas al Ministerio de Minas y Energía confirmaron también a W Radio que la posesión será este jueves.

Lo que hasta el momento no queda claro en la respuesta de la cartera son los motivos que llevaron a que la posesión aún no se haya hecho, teniendo en cuenta que la Subdirectora de Talento Humano del Ministerio de Minas y Energía, Sandra Milena Rodríguez Ramírez, ya hizo la certificación de que todo está en orden.