Polémica por declaraciones de Aida Avella sobre manejo de las inundaciones en Lorica

En medio de una reciente sesión en el Congreso de la República, la senadora Aida Avella, cuestionó el manejo que se le estaría dando a la emergencia generada por las inundaciones en Lorica, Córdoba, pues afirmó que este municipio habría recibido millonarios recursos para mitigar el impacto de la intensa temporada de lluvias, sin embargo, no se estarían invirtiendo.

“Tengo que hablar de las inundaciones de Córdoba, ¿Cómo es posible que Lorica en este momento esté inundado? Toda el área del Bajo Sinú está bajo las aguas. Les llegan $17.000 millones, cómo es posible que hayan políticos, uno pide el 25%, el otro pide el 15%, el otro el 9%, y yo creo que esto debe llegar a la justicia. Por eso, he pedido a la Contraloría, no a la departamental de Córdoba porque eso tampoco sirve para nada, pero sí a la Contraloría General de la República, tienen que vigilar que ese dinero se invierta porque como van las cosas no se invertiría ni siquiera el 50%”, sostuvo la senadora de Unión Patriótica.

Frente a lo anotado por la congresista, el alcalde de Lorica, Jorge Negrete, reaccionó y aseguró vía Twitter que su municipio no ha recibido recursos por parte del Gobierno Nacional para enfrentar la crisis en esta jurisdicción, donde habría un registro de 9.030 damnificados. Es el municipio de Córdoba con más afectados.

“Respetada senadora Aida Avella, ante las versiones publicitadas por usted sobre unos recursos nacionales para atender la emergencia por invierno, le preciso que el ente territorial que administro no ha receptado tal cantidad. Si bien esta administración municipal presentó proyectos aprobados, la contratación es facultad de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, no obstante, como mandatario me corresponde velar por su ejecución. Me temo que sus aseveraciones son producto de su desafortunada y ligera desinformación”, señaló el mandatario municipal.

“Agradezco su noble preocupación por la situación calamitosa que soportamos, ante la cual ha ofrecido sus buenos oficios para gestionar soluciones conjuntas. Dios la bendiga”, agregó el alcalde Negrete.

La mayoría de cuestionamientos que hoy pesan contra los entes territoriales serían porque las comunidades han coincidido que las administraciones no se prepararon en temporada seca para enfrentar las lluvias, pues año tras año se escudarían en la figura de calamidad pública, la cual no estaría resolviendo el problema de las inundaciones de fondo.

Recientemente, la Defensoría del Pueblo también advirtió que las pocas obras que se han detectado en el departamento serían insuficientes ante la emergencia que viven miles de familias.