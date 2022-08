No se puede arreglar 'Caregato' en medio del invierno: presidente Gustavo Petro

Los más de 63.000 damnificados por las inundaciones que tiene la subregión de La Mojana aún no ven una luz al final del túnel en medio de la emergencia que enfrentan. El pasado 25 de agosto en medio de una visita, el presidente Gustavo Petro, advirtió que el punto crítico 'Caregato’ no puede ser intervenido bajo las actuales condiciones climáticas.

“No es fácil gobernar así, pero ya estamos ante los hechos, en La Mojana dijimos que no se puede arreglar 'Caregato’ en medio del invierno. La esperanza de la gente que se eche ahí un poco de piedra y cemento para tapar el boquete del río Cauca y entonces disminuiría lentamente, pero disminuiría la inundación, no es posible, porque en medio del invierno lo que viene es más agua”, dijo el jefe de Estado.

Sin embargo, anunció unas tareas inmediatas para atender a la población que lo ha perdido todo.

“La tarea inmediata en La Mojana es acabar el hambre, desde el 24 de agosto se puso el dinero en el Banco Agrario para iniciar los giros familia a familia, con los problemas que hay en ese tipo de censos, con los problemas que hay en ese tipo de giros. Se depurará el censo para incluir a la gente que no ha sido incluida, pero ya se iniciaron los giros para acabar el hambre”, puntualizó el presidente Petro.

En contexto en La W:

Cabe recordar que, durante el gobierno de Iván Duque, se habrían realizado obras de mitigación de riesgo con inversiones que supuestamente superaban los $20.000 millones. Sin embargo, nunca funcionaron, pues los trabajos desarrollados con costales llenos de arena quedaron bajo agua.

Las cifras de damnificados cada día aumentan y las pérdidas económicas son incalculables, por lo que las comunidades siguen insistiendo en obras definitivas para que mitiguen los riesgos que hoy las tienen viviendo una verdadera crisis humanitaria.