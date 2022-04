Desbordamientos del río Cauca generan emergencia en Ayapel, Córdoba

Con el inicio de las lluvias se empiezan a conocer las primeras emergencias en el departamento de Córdoba. En Ayapel, los desbordamientos del río Cauca de nuevo desplazan a cientos de familias, pues uno de los puntos que más genera inundaciones es ‘Caragato’, el cual no logró ser controlado a pesar de los $20.000 millones que habría invertido la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para tal fin. Los costales que se habían puesto como muro de contención fueron arrastrados por la fuerza de la corriente.

“El río se tragó las bolsas, fue socavando y las bolsas cayeron al río lo cual originó que se abriera otra boca mayor, o sea, no sirven los trabajos, se acabaron las labores y se acabó La Mojana; la única esperanza es el dragado. Si el Gobierno Nacional no aprueba el dragado, viviremos inundados el resto del año y no se sabe hasta cuándo”, dijo desesperadamente un vocero de los agricultores, Aníbal Janna.

“Todos los que están en tierra baja están sacando lo poquito que les queda; el agua ya pasó el nivel en algunas partes de la creciente del año anterior, la única solución es el dragado”, insistió el vocero de los agricultores.

Frente a la emergencia, La W de nuevo consultó con la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, de donde no se entregaron repuestas alentadoras de momento, pues manifestaron que en el punto 'Caragato', las labores con maquinaria se habrían realizado en un 100%.

“Al respecto, del trabajo de dragado en la isla formada frente al rompimiento de Cara de Gato, ya se llevó a cabo al 100% la ejecución con las maquinarias respectivas para esta labor (dragado) de acuerdo con lo contemplado en las mesas técnicas y aprobado en el Puesto de Mando Unificado. Dichas labores de dragado, se dieron en el marco de las obras complementarias y como parte del plan estipulado para trabajar en la zona”, se informó por parte de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres.

“Por otra parte, se generó una nueva solicitud de dragado aguas arriba la cual no estuvo contemplada desde el inicio del plan. Pese a que este procedimiento sería una nueva obra, la UNGRD ha adelantado las gestiones respectivas para la consecución de más recursos ante la cartera encargada sin que hasta el momento se haya dispuesto de nuevos recursos para esa nueva intervención de dragado. Sin embargo, la semana pasada y gracias a las gestiones del presidente Iván Duque, se expidió un nuevo Conpes para La Mojana, el cual ya es de conocimiento público, en donde se asignaron unos recursos muy importantes para las obras definitivas, por lo que es una buena oportunidad para que este dragado pueda ser incluido dentro de los proyectos a desarrollar”, agrega la UNGRD.

Finalmente, anota que “por ahora, se continuará trabajando en el nuevo plan de contingencia estipulado para el cierre del rompimiento de Cara de Gato, de acuerdo al cronograma ya presentado, esperando que las condiciones climáticas y los niveles del río permitan darle continuidad a las labores que se están desarrollando para mitigar el impacto de las inundaciones en La Mojana”.

Mientras llegan las nuevas acciones con la maquinaria que tanto solicitan las comunidades, las lluvias siguen aumentando los niveles del río Cauca y las familias abandonando una vez más sus territorios. Aún se desconoce el censo de afectados.