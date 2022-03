Obra de más de $20.000 millones de pesos no funcionó en el río Cauca

¡Dios mío presidente, ayude a La Mojana! Este es el clamor del alcalde de Ayapel, Córdoba, Isidro Vergara, el mismo clamor de toda una región, la región de La Mojana, donde hay afectaciones por el incumplimiento del Gobierno Nacional que aún no logra cerrar el boquete 'Caregato', sobre el río Cauca, el cual tiene bajo agua a cerca del 60% del municipio de Ayapel.

“No tengo cómo atender a mi población, tengo a los campesinos en absoluta miseria porque desde la Alcaldía de Ayapel no tenemos. Hoy, 8 meses después, todavía estamos esperando las anheladas ayudas que el Gobierno Nacional ofreció a los campesinos que han perdido a causa de las inundaciones por Caregato”, agregó el mandatario municipal”, sostuvo el mandatario municipal.

La obra que no ha funcionado como se esperaba, habría recibido inversiones superiores a los $20.000 millones y está a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Mientras, los campesinos siguen padeciendo las millonarias pérdidas que han dejado estos trabajos que como cura han resultado peor que la enfermedad.

“Nosotros ya perdimos la cuenta de la mortandad de animales en Ayapel. Deben ir casi 3.000 animales muertos, hace rato que anunciamos esa cifra que son reales”, dijo Abel Contreras, habitante de Ayapel.

Además de los animales, los cultivos también se han perdido, especialmente de arroz. “No tengo materia prima porque toda la zona que me surte es La Mojana que se encuentra inundada y no hay arroz, la gente no está sembrando. Va a haber una escasez de arroz en La Mojana porque no hay lugar para sembrar”, precisa Aníbal Janna, productor del municipio de Ayapel.

Frente al drama y tras ser consultada por La W Radio, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres vía Twitter informó que los trabajos no se han parado en el sector de 'Caregato'.

“El centro del chorro, que se constituye en el más crítico (250m) se cerrará con una nueva variante donde las profundidades permitan el proceso constructivo. El Gobierno Nacional sigue presente en La Mojana”, se estableció por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Asimismo, se indicó que “las obras no han parado. Se mantienen labores para estabilizar las plataformas con el fin de que no se siga afectando la estructura. Se trabaja en la recuperación y reconstrucción de 3 de los 7 puntos que presentaron asentamientos e inestabilidad, 4 ya han sido reparados”.

Cabe recordar que, sobre este último punto, el alcalde de Ayapel había informado que, luego de un recorrido por las obras se habría evidenciado que las labores se encontraban suspendidas y que el chorro 'Caregato', seguía abierto en más de 200 metros.

“Tenemos más de 300 metros de boca. El 28 de marzo hicimos un recorrido y la sorpresa es que el 90% de la maquinaria que está en este punto se encuentra parada, no trabajan”, puntualizó el mandatario municipal.

Es de anotar que el Gobierno Nacional había prometido culminar los trabajos en 'Caregato', el 28 de febrero del presente año. Sin embargo, el objetivo no se cumplió y por segunda vez faltaban a la palabra que se le había dado a miles de familias que siguen damnificadas por las inundaciones y esperando soluciones definitivas.