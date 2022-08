MinJusticia tildó de desafortunado ejemplo de justicia restaurativa

El ministro de Justicia se refirió nuevamente a la implementación de su propuesta de la justicia restaurativa, en la que tildó de desafortunado el ejemplo del ladrón de celulares.

“A mi me parece que es un ejemplo simpático y fácil para la opinión pública, pero ciertamente ese ejemplo era desafortunado en el sentido de que trivializa un poquito a la víctima, y precisamente la justicia restaurativa quiere concentrarse en la reparación a la víctima, no es tanto hacerle la vida más fácil al victimario, es restaurar plenamente los derechos de la víctima que no se ve reparada con el sistema punitivo actual”, dijo el ministro.

Nestor Osuna también cuestionó de qué le sirve a una víctima o a un grupo pequeño que unas personas estén en las cárceles en situaciones que son de público conocimiento.

Y se refirió a la voz de la víctimas: “probablemente las víctimas están tan acostumbradas a no tener voz que suena como caricaturesco, decirle a las víctimas: usted podría ponerse a pensar cómo se sentiría reparada de este delito que cometieron en contra suya”, señaló Osuna.

Además, dijo que en este mismo escenario, ver que el delincuente pueda asumir esa carga, y enfatizó que, por supuesto con un juez de por medio con garantías de cumplimiento.