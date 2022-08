Proponen que ladrones de celulares los devuelvan y paguen los datos como reparación

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, planteó la necesidad de reformar el sistema penitenciario para que las víctimas sean el centro de atención.

En el marco de la Comisión Accidental sobre el Sistema Carcelario, que sesionó en el Senado de la República, el jefe de la cartera judicial propuso que las víctimas de delitos menores tengan un cara a cara con sus victimarios para concertar la reparación.

“De qué le sirve a una persona a la que le han robado su celular, o que la han maltratado, que una persona pase una temporada a veces larga o no tan larga en la cárcel. No le serviría más que le restituyeran su celular y que le indemnizaran el daño que le causaron. No le serviría más que pudiéramos ensayar un reencuentro, esto no es fácil, pero es posible, entre el agresor y la víctima”, dijo.

Y como ejemplo de justicia restaurativa, mencionó la posibilidad de que el ladrón devuelva el celular robado y le pague a su víctima el plan de datos durante algunos meses, sustituyendo la pena de prisión.

Sin embargo, aclaró que en la concertación de la sanción reparadora estaría de por medio un juez que brinde todas las garantías.

También reflexionó sobre la importancia de tener programas preventivos de salud mental en las cárceles.