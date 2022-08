Construcción de TransMilenio por la Avenida 68 tendría retrasos de al menos un año

Bogotá

En diálogo con W Radio, el concejal Manuel Sarmiento, aseguró que la obra de TransMilenio por la Avenida 68 tiene ya un retraso de por lo menos un año. Esto luego de que, en las últimas horas, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmara que el proyecto tiene problemas en los tiempos de ejecución, por lo que pidió celeridad en la construcción de la troncal al contratista Mario Huertas.

“Las explicaciones de la alcaldesa son bastante imprecisas, es cierto que el contratista tiene problemas y que uno de esos contratos estuvo suspendido un año, de mutuo acuerdo entre el contratista y la administración, estuvo suspendido porque tuvo una mala planeación, resulta que ese tramo hay que intervenir la red Casa Blanca y la red férrea, como no se hicieron estudios buenos para la intervención y no se obtuvieron los permisos necesarios, tuvieron que suspender casi un año”, dijo.

Además, señaló Sarmiento que “como se suspendió un año entonces el cronograma se ampliaría un año más y eso si no suceden más cosas. Esa obra tiene muy malos estudios, lo que hizo Peñalosa fue elegir lo opción menos costosa, pero sabemos que lo barato sale caro (…) la menos costosa es la que más puede generar perjuicio para la ciudad, se tendría que correr casi un año el tema, con la suspensión del contrato se suspendió todo el cronograma”.

IDU acusa a contratista de demoras

Según Diego Sánchez director del IDU , “el contratista no tiene excusa para no tener más trabajadores en las obras, uno de los principales retos que tienen ellos es lograr que la Secretaría de Movilidad les apruebe unos planes de manejo de tráfico que consiste en permitir que cierren vías, andenes y senderos provisionales, ya los planes en su totalidad están aprobados y muchos ya implementados, pero cuando uno ve dentro del espacio que está cerrado hay muy poco movimiento de maquinaria y trabajadores, por eso el llamado de atención (…) a que aumenten los rendimientos, tenemos que acelerar”.

Por eso, fue enfático en decir que “estas obras no pueden tardar, el contratista tiene dos argumentos, uno de ellos es que para poder hacer las intervenciones hay que hacer traslados de redes y tubería, eso no solo lo hace el contratista, sino tiene que ser previa autorización la programación a veces no se da en el tiempo en el que el contratista la pide, pero muchas veces porque el mismo no las solicita y programa a tiempo. También dice que hay reducción de personal, dificultad en mano de obra calificada, que no hay estabilidad, pero es una responsabilidad de él”.