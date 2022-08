Invasiones de tierra afectan al Gobierno para hacer reforma agrícola: MinAgricultura

Un segundo llamado hizo la ministra de Agricultura, Cecilia López, a quienes invaden tierras violando la ley para que no los sigan haciendo, agregando en esta ocasión que al realizar ese tipo de acciones lo único que se está logrando, es afectar a quienes se van a beneficiar en un futuro de una reforma agrícola que son los afrodescendientes, los campesinos y los indígenas, debido a que se le quita capacidad al Gobierno Nacional para poder hacer la única reforma para el campo y tierras que se hará en muchos años.

En su intervención la titular de la cartera agrícola, añadió “no me compete a mí sobre otra actuaciones, pero estoy segura que aquí va a entrar el Ministerio del Interior y el mismo presidente, Gustavo Petro, o sea esto no puede ser, no nos dañen semejante estrategia que estamos elaborando para recuperar el campo, para darles posibilidades no solamente de tierra, si no todo el paquete para que puedan producir y ser realmente una potencia de alimentos, no la dañen rompiendo la institucionalidad, violando los derechos de propiedad”.

Seguido a esto, la ministra López, aseguró que se está trabajando de forma muy rápida desde el Gobierno, al punto que confirmó que prontamente se empezarán a distribuir tierras que en momento fueron de narcotraficantes, añadiendo que también en los próximos días nombrará los encargados de dirigir las instituciones del Gobierno que tienen procesos directamente de distribución y restitución de tierras.

Por otro lado, quien también hizo un fuerte pronunciamiento sobre la invasión de tierras fue la vicepresidenta, Francia Márquez, quien dijo “no aceptamos, reclamamos y solicitamos a quienes están de manera violenta e inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país para que se abstengan de hacer esa práctica. La constitución demanda la garantía de los derechos sociales, culturales y económicos de los colombianos pero también el derecho a la propiedad privada. La reforma agraria que busca la distribución de la tierra de manera equitativa de ningún modo avala la violencia ni la invasión y hacemos un llamado porque no es la manera de hacerlo. La manera es a través de la ley”.

Por su parte, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez aseguró que aunque está estipulado el actuar de la fuerza en invasión el primer paso es el diálogo, “en 48 horas a Ia invasión se ordenará el desalojo y actuaría la Policía. Pero en todos los casos este gobierno privilegia el diálogo sobre las medidas de fuerza pero eso no significa que se toleren prácticas que entorpecen lo que quiere hacer el gobierno”.