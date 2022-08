Ultra Air pidió a la Aerocivil formalmente no permitir unión entre Viva y Avianca. Foto: Colprensa( Colprensa )

La aerolínea de bajo costo, Ultra Air, informó que radicó una solicitud ante las autoridades competentes, incluyendo la Aeronáutica Civil, para que se objete la solicitud de unión que hay entre Avianca y Viva, asegurando que “con ella se generaría una posición dominante en muchas rutas y actividades de apoyo, y en otras, se incrementaría de modo severo”, añadiendo que si se permite la integración el 70% del mercado nacional de pasajeros quedaría concentrado en manos de Avianca y algunas rutas muy importantes hasta en 100%.

En cuanto a operación, Ultra Air, aseguró que “una eventual integración entre ambas aerolíneas complicaría el ejercicio de esa posición de dominio en el manejo de los espacios y tiempos para poder volar (Slots) y en los servicios de apoyo de simuladores de vuelo, talleres de mantenimiento y reparación y servicios en tierra”.

Seguido a esto, Emilio Archila, abogado de Ultra Air, argumentó que la integración condenaría nuevamente al país a un mercado de transporte aéreo nacional e internacional altamente concentrado que, en manos de una sola empresa haría imposible la competencia. “No puede ser que, ahora que, luego de décadas tenemos empresas que finalmente le están compitiendo a Avianca, se repita la historia y por la vía de absolverlas nos condenen a un monopolio”,

Frente a la situación de quiebra en la que se encontraría Viva y que fue fundamental para que Avianca haya pedido que se acepte prontamente la solicitud de unión entre las dos aerolíneas con el fin de poder darle una mano en la situación que se encuentra, Ultra Air nuevamente se mostró incrédula ante ese escenario por lo que manifestó que “la Aeronáutica debe rechazar la excepción de empresa en crisis propuesta por los intervinientes de la operación, puesto que no se ha demostrado que Viva Air esté en crisis inminente, ni que, como consecuencia de ello, sus activos estén en riesgo de salir del mercado”.

Finalmente, también se aseguró que la unión no se puede permitir ya que según Ultra Air, en el proceso no se incluyó a Easy Fly, aerolínea sobre la cual Avianca ejerce control por medio de la figura de código compartido, por ende la solicitud de unión no estaría completa.

Hasta el momento, desde que en primicia en W Radio se dio a conocer la postura de Ultra Air frente a la solicitud de unión, ni Avianca, ni Viva, se han pronunciado o dado respuesta oficialmente.