La molestia de Lafaurie al preguntarle si su propuesta es un regreso de las Convivir

Sigue La W conversó con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien detalló su propuesta acerca de los grupos ganaderos de reacción inmediata. “no es una propuesta que nació ayer, es hecha a propósito de los hechos que ha venido lamentando el departamento”.

Dicha propuesta se hace con el propósito de “que haya una acción solidaria de los ganaderos cuando otro se enfrente a una situación indeseable”, dijo Lafaurie.

En medio del diálogo, la periodista Andrea Díaz, de Sigue La W, le preguntó si esta propuesta sería un regreso de las Convivir, cooperativas de vigilancia y seguridad privada para la defensa agraria o servicios comunitarias de seguridad, o si existiría alguna diferencia.

“¿Usted por qué no escucha lo que yo dije? Grupos de reacción solidaria, la solidaridad no es ningún convivir, no le dé una interpretación que no corresponde con la realidad, que claramente está sancionada por la ley”, respondió Lafaurie exaltado y asegurando que no fue una pregunta, sino una afirmación.

Finalmente, explicó que en esta propuesta no habría armas y primaría la solidaridad entre los ganaderos.

“Soy de los que creen que el monopolio de las armas debe estar en la institución que le pertenece. Fedegan respaldará la acción del Gobierno, no podrá tener ninguna acción que entorpezca la acción de las autoridades (…) Estos no son ‘convivires’, acá no se puede repetir la historia”, recalcó.

Reviva la entrevista completa aquí: