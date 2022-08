No tendría armas, sería solidaridad: José F. Lafaurie sobre propuesta a ganaderos

El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, conversó en Sigue La W sobre la polémica que surgió por la propuesta de crear grupos ganaderos de reacción inmediata para la protección de la propiedad privada.

Según contó, se trata de una idea en la que se ha venido avanzando “en protocolos con los ganaderos para dar apoyo desde el punto de vista jurídico” a través de una denominada “acción solidaria”.

“Son grupos de reacción solidaria, la solidaridad se expresa de cuerpo, la solidaridad no es ningún Convivir, no den interpretación a algo que está sancionado por la ley. (…) Aquí mandamos nosotros, ellos llegaron a hacer cambuches o a perturbar la propiedad, es un elemento disuasorio para que entendamos que no estamos solos”, aseguró José Félix Lafaurie.

También reiteró que no habría armas y primaría la solidaridad entre los ganaderos.

“Soy de los que creen que el monopolio de las armas debe estar en la institución que le pertenece. Fedegan respaldará la acción del Gobierno, no podrá tener ninguna acción que entorpezca la acción de las autoridades, dijo.

También explicó su propuesta con un ejemplo, tras asegurar que en un caso en el Cesar “la prueba más contundente fue lograr que en dos horas un grupo de ocupantes salió de un predio”.

“¿Por qué los ganaderos, con terceros criminales, tienen que quedarse con los brazos cruzados? (…) Aquí nadie fue armado, fueron a ser solidarios, nadie agredió, la autoridad procedió en el marco de la ley”, puntualizó Lafaurie.