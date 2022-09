En caso de Aida Victoria Merlano podría aplicar justicia restaurativa: MinJusticia

La W tomó como ejemplo el reciente caso de la petición de la Fiscalía de condenar a la hija de la excongresista Aida Merlano, por la fuga de su madre.

En esa fuga desde el primer día hubo un video, en donde se vio el consultorio, la cuerda, el doctor, la moto y la señora se fugó, y pasó todo este tiempo para concluir que la hija había sido cómplice, sin tener como precedente los nombres de estas personas, ¿en una eventual reforma a la justicia esto cómo se puede acelerar para que no haya que esperar tanto tiempo para un resultado?

El ministro Néstor Osuna respondió que primero habría que incrementar el número de jueces. “Nosotros tenemos un número de jueces muy bajo por índice de población, en todo el país tenemos alrededor de 5.500 despachos judiciales, juntando todas las jurisdicciones, la civil, laboral, penal, deberíamos tener por lo menos 20.000, yo no puedo decir que en este gobierno vayamos a pasar a 20.000 jueces, porque sería pues irreal pero si tenemos que hacer un esfuerzo significativo por aumentar este número”.

También dijo que, por ejemplo, en Estados Unidos casi el 80% de los casos penales se negocian, y por lo tanto llegan a penas anticipadas acordadas sin necesidad de juicio, “entre nosotros lamentablemente, después de que implementamos el sistema acusatorio, matamos el tigre nos asustamos con el cuero y comenzamos a prohibir los principios de oportunidad para muchos delitos, entonces nos ocurre lo contrario, el 80% van a juicio y el 20% se negocian”, señaló el ministro.

El ministro también habló acerca del hacinamiento en cárceles y estaciones de policía.

“Es uno de los problemas más graves porque ahí hay una negación sistemática y generalizada de la dignidad humana más básica de las personas que están privadas de la libertad, sobre todo esas que están en estaciones de policía, centros transitorios, URI, en fin, en unos lugares que no están adecuados como centros carcelarios y penitenciarios”, dijo.

Agregando que “en cifras tenemos 170 mil personas privadas de la libertad, en este momento en Colombia, de esos más o menos 40 mil están en prisión domiciliaria y 130 mil entre cárceles y estas estaciones transitorias. La verdad es que el índice de fuga es muy bajito. Que la persona puede estar dese su casa permite tener tanto el tejido familiar como la productividad, entonces una posibilidad que implica reforma legal y que no es para mañana, pero sí intensificar la posibilidad de la prisión domiciliaria para casos que ya tienen pena”.

A propósito del hacinamiento y de la propuesta de la implementación de la justicia restaurativa, se le preguntó al ministro sobre del caso de Aida Merlano, sí éste podría ser un ejemplo para la implementación de estas propuestas.

Ante este ejemplo, Osuna comentó que “definitivamente este caso podría servirnos para hablar de justicia restaurativa, claro está, la justicia no la decide un ministro, es buscar de qué manera la víctima podría servirse resarcida y ojalá no solamente volver al estado anterior, sino que la víctima después del resarcimiento quede mejor de lo que estaba antes, mejor en honra, dignidad, y por qué no, mejor económicamente, que el victimario sea consciente de que lo que hizo merece reproche, de que es una conducta indebida, de que actuó mal, de que está obligado a reparar a la víctima y no a la sociedad”.

Escuche la entrevista a continuación: