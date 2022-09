Carlos Felipe Mejía reaparece con el libro: ‘Aerocafé, una historia que contar’

Hoy vamos a hablar de un libro que acaba de ser publicado y que está siendo muy comentado: ‘Aerocafé: una historia que contar’.

Y con él reapareció el exsenador del Centro Democrático, Carlos Felipe Mejía, quien colaboró escribiendo un capítulo llamado: “nuestros aportes al desafiante reto de hacer realidad Aerocafé, un símbolo de la tenacidad caldense”.

Durante la presentación, que fue en la Cámara de Comercio de Manizales, le hizo una durísima crítica al alcalde Carlos Mario Marín y lo desafió a revelar quiénes se estarían robando la plata del aeropuerto.

También lo tildó de “irresponsable” por haber dicho, ante el presidente Gustavo Petro, que el aeropuerto era para unas élites y consideró que esto se trató de una puesta en escena.

“A mí no me vengan con el cuento de la pasividad y que qué miedo que allá está Lizcano, la mano derecha de Petro, y que no sé qué. Un momentico, ¿nos vamos a quedar atrasados en el subdesarrollo o vamos a sacar adelante este departamento? Y nos vamos a ir a la calle a exigir que se le cumpla al departamento de Caldas lo que nos pertenece. Esto tiene estudios, diseños y recursos, no nos dejemos enredar por esta ideología que hoy quiere postrar a esta Nación”, dijo.

Y aunque los problemas de ejecución y los reiterados escándalos han impedido que el aeropuerto sea una realidad, el Centro de Pensamiento de Desarrollo Sostenible, de la Universidad Nacional, quiso trabajar en este libro para dar a conocer y reflexionar sobre la historia del proyecto y su incidencia en el desarrollo económico, ambiental y social de la región y del país.

El gobernador de Caldas escribió un capítulo sobre la importancia del Aerocafé para la región, el gerente del proyecto escribió un capítulo sobre la historia desde la reactivación y lo que viene en el futuro.

Y el gerente del Patrimonio Autónomo escribió un aparte sobre el manejo de los contratos, los dineros, entre otros temas. Así que no hay aeropuerto, pero sí libro.