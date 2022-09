Denuncian demoras en obra de servicios públicos en Buga

Valle del Cauca

Harold Emiro López, líder de la comunidad, denunció que los atrasos en la obra contratada por la sociedad de servicios públicos de Buga han afectado gravemente la entrada y salida de Buga hacia Buenaventura y al resto del país.

“Para instalar el colector de aguas residuales, no tuvieron en cuenta el estado ni capacidad del sifón invertido, donde iban a llegar las aguas. Esto no tenía ningún mantenimiento y llevaba más de 32 años de construido”.

El señor López reiteró su preocupación por la falta de planeación de la obra ha afectado a la comunidad. Por ejemplo, intervinieron un corredor férreo, proceso que no tenía autorización por parte de la ANI

Moisés Cepeda, gerente de Vallecaucana de Aguas, afirmó que efectivamente tuvieron inconvenientes con el sifón, ya que “cuando se inició la obra nuestra ejecución iba muy bien hata cuando se encuentran con este problema (...) estaba en unas conficiones regulares”.

La Procuraduría ordenó la suspensión de la obra hasta no resolver ese inconveniente, la cual a la fecha no ha sido posible ya que la intervención del sifón no está dentro del objeto contractual del contrato.

Sin embargo, el gerente advirtió que el distrito intervino este punto de la obra, la cual fue culminada hace unas tres semanas. Afirmó estar esperando una orden de la ANI para reanudar las obras.