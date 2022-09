Presidente Petro defiende a la ministra de Minas tras suceso en el Congreso

Tras el llamado de atención del congresista Inti Asprilla a la ministra de Minas, Irene Vélez, por leer en medio de su intervención en la Comisión Quinta donde se analizaban las tarifas de energía en el país, llamado de atención que generó bastantes críticas y olas de rechazo en las redes sociales, el presidente Gustavo Petro se pronunció y defendió a la ministra.

“Si pusieran el video completo verían a una ministra que sabe de la materia. No confunda no saber de los problemas del Ministerio con no saber el reglamento del Congreso que prohibe leer. El hecho de no poner el video completo muestra ánimo de desinformación”, trinó el jefe de Estado en respuesta a un trino de una periodista.

Por ahora continúan las críticas a la ministra Vélez al punto que han pedido su renuncia, pero ella insiste en que todos nos podemos equivocar en el algún momento.