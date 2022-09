“Es tan irresponsable ella, como quien la nombró”: ‘Fico’ Gutiérrez sobre MinMinas

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, está en el ojo del huracán tras el llamado de atención que recibió durante el debate de control político en la Comisión Quinta sobre el alza de las tarifas de energía.

El “regañó” surgió debido a que la funcionaria comenzó a leer su intervención, por lo que el presidente de la comisión, Inti Asprilla, le pidió que no lo hiciera porque no está permitido.

Ante esto, Vélez le respondió: “vale, no sabía, entonces voy a simplemente guiarme”.

A raíz de esto, se ha desatado una serie de cuestionamientos y críticas contra la jefa de la cartera minero-energética por sus respuestas.

Uno de los primeros en reaccionar frente a este tema fue el exalcalde y excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien a través de su cuenta de Twitter escribió que Vélez, según él, demuestra un desconocimiento del sector que lidera.

“Que la ministra de Minas y Energía no supiera que no puede leer en una sesión del Congreso, no me preocupa. Lo que sí me preocupa y es muy grave para Colombia es que demuestre total desconocimiento del sector que lidera. Es tan irresponsable ella, como quien la nombró”, trinó Gutiérrez.

Vea el trino de ‘Fico’ Gutiérrez a continuación: