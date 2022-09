Cuestionamientos por el presupuesto cultural de Barranquilla

Recientemente se conocieron las denuncias de gestores culturales que mostraron su descontento ante la respuesta entregada por la Secretaría de Cultura, Patrimonio y Turismo del Distrito de Barranquilla, sobre los recursos del Portafolio de Estímulos para la vigencia 2022.

La situación se está presentando pese a que, según lo manifestado por miembros del sector, la ciudad solo invierte cerca del 1% de su presupuesto en cultura, por lo que genera una fuerte polémica que el Distrito prescindiera de este rubro.

De acuerdo con la administración, el Portafolio de Estímulos ‘Germán Vargas Cantillo’: “está dirigido a apoyar los procesos de investigación, formación, creación, circulación y gestión en las áreas de artes plásticas y visuales, audiovisuales, danza, literatura, medios comunitarios y multiplataforma, música, teatro y circo, al igual que las acciones culturales de las organizaciones afrocolombianas y cabildos indígenas del Distrito de Barranquilla”.

Sin embargo, este no tendrá convocatoria durante este año por falta de recursos y solo volverá hasta 2023.

“Ante la realidad finita de los recursos provenientes de la estampilla Procultura y la Ley de Espectáculos Públicos, el Distrito de Barranquilla no cuenta al presente con disponibilidad presupuestal para dar apertura a la convocatoria pública del Portafolio de Estímulos ‘Germán Vargas Cantillo’”, señaló la Secretaría a través de un comunicado.

Aunque hasta el 28 de julio de 2022 la misma dependencia había asegurado que se adelantaron todos los procedimientos administrativos y financieros que darían vía libre para la apertura a la convocatoria en esta vigencia, un mes después se retractaron, mencionando que no había presupuesto.

De acuerdo con Adlai Stevenson, gestor cultural, la situación “muestra la parte más baja de todo el proceso de desastre de la infraestructura cultural en Barranquilla”.

“La Secretaría de Cultura Distrital de Barranquilla en cabeza de María Teresa Fernández, decidió varias cosas al mismo tiempo aduciendo que carece de presupuestos para ejecutar estas actuaciones administrativas. Por ejemplo, no le dio dinero este año al Festival de jazz, Barranquijazz, que todos los años se los daba como parte de una contraprestación. Tampoco les ha pagado a los hacedores del Carnaval un restante 20% que les adeuda desde mitad de año. No hizo la Feria del Libro de Barranquilla, Libraq (…) Por último decidió no abrir el programa bandera de estímulos de Barranquilla que es el Portafolio de Estímulos”, afirmó Stevenson.

Pese a que una de las razones para la falta de presupuesto que entregó la Secretaría fue la emergencia sanitaria causada por la pandemia del covid-19, el año posterior, correspondiente a 2021, sí hubo Portafolio de Estímulos, mismo que entregó $2.300 millones de pesos que beneficiaron 469 proyectos y cerca de 2.340 artistas, según datos del Distrito, por lo que genera incertidumbre la no disposición de recursos para la vigencia actual.