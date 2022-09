U. Sergio Arboleda perdió acreditación de alta calidad: ¿qué opinan los estudiantes?

Bogotá

Este viernes, el Reporte Coronell reveló en primicia que la Universidad Sergio Arboleda, una de las más reconocidas del país, perdió la acreditación de alta calidad.

Según la información dada por Daniel Coronell, el Ministerio de Educación le pidió no presentarse más como Universidad Acreditada de Alta Calidad y suspender toda publicidad en la que se promocione de esa manera.

Esta acreditación le fue suspendida a la universidad por presuntas irregularidades en el centro educativo.

Por esto, La W se trasladó hasta las instalaciones de la universidad para conocer las reacciones de los estudiantes y docentes de la institución educativa.

En entrevista con La W, Gabriela Morales comentó que “realmente me toma por sorpresa porque yo soy beneficiaria de los créditos que da el Icetex y me duele un poco por que no sabría que hacer el próximo semestre, que es mi último semestre”.

Asimismo, indicó que “aquí hay un problema y es que están expulsando a profesores que no deberían ser sacados, esos profesores que no dan clases y no tocan temas al respecto y que se aprovechan de otras cosas, a esos sí deberían echarlos y hacer justicia con respecto a esos temas”.

