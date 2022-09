Así funcionará TransMilenio el Día sin carro en Bogotá: horarios, rutas y más

Imagen de referencia de TransMilenio. Foto: Getty Images. / Working In Media

El Día sin carro y sin moto se adelantará el jueves 22 de septiembre en Bogotá, es por esto que la Alcaldía de Bogotá dispuso del 100% de la flota del Sistema Integrado de Transporte Público para la ciudadanía.

Las estaciones de TransMilenio abrirán media hora antes de su horario habitual y cerrarán la operación a la 1 de la mañana del 23 de septiembre.

¿Cómo funcionará TransMilenio el Día sin carro?

La Alcaldía de Bogotá especificó que en el Día sin carro y sin moto, las estaciones de TM abrirán sus puertas a las 3:30 de la mañana. Las estaciones que abren a las 4:30 a.m. abrirán a las 4:00 a.m. El cierre de la operación será a la 1:00 a.m. del viernes 23 de septiembre.

En las troncales operará el 100% de la flota disponible en hora pico y se reforzará en hora valle, es decir, entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Teniendo en cuenta que algunas empresas flexibilizarán sus horarios.

Los sistemas duales operarán en su recorrido habitual por la Carrera Séptima y en la troncal Calle 26.

Además, se especificó que 3.000 personas estarán en las vías para apoyar la operación del sistema de transporte.

¿Cómo operará el SITP Zonal?

Los operadores están autorizados para utilizar la totalidad de los paraderos disponibles, tanto para el ascenso como para el descenso de los usuarios.

Además, las 31 rutas que cuentan con mayor demanda en la primera hora de servicio iniciarán operación 30 minutos antes de lo habitual.

Se programarán cerca de 4.300 despachos adicionales a los habituales debido a la reducción en los tiempos de recorridos de las rutas.

Habrá 30 supervisores motorizados, divididos en 3 turnos, quienes monitorearán la operación, 122 auxiliares supervisores en vía divididos en dos turnos y 56 técnicos de control.

¿Cómo funcionará TransmiCable el Día sin carro y moto?

El servicio funcionará desde las 4 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, debido a las actividades de inspección, mantenimiento y aislamiento que requiere el sistema en horario nocturno.

Por último, cabe destacar que estarán habilitados 6.059 cupos de ciclo-parqueaderos ubicados en 22 puntos del Sistema. Las bicicletas plegables pueden ser llevadas en los buses troncales.