Desfinanciamiento de la salud para el 2023: Los más pobres serían los afectados

En diálogo con W Radio, la ex viceministra de Salud Diana Cárdenas, se refirió a la preocupación que existe en los actores del sistema frente al desfinanciamiento del sector salud para el año 2023. Para la economista y experta en el tema, los anuncios de la ministra Carolina Corcho han sido confusos, “en especial no es claro cuál es su propuesta de incremento de la UPC para el 2023, sobre todo no es claro en esa propuesta como esta corrigiendo la volatilidad macroeconómica del 2022 en términos de la inflación y la tasa de cambio.”

Frente a la desfinanciación del aseguramiento en salud explicó que es gravísimo porque eso afecta el acceso a los servicios de salud de todos los colombianos pero principalmente de los más pobres, “cuando hay problemas de acceso del sistema general, las personas que tienen recursos buscan gasto privado en sus hogares para resolver esa situación, pero los pobres no pueden hacer lo mismo, “no tener financiado el aseguramiento atenta contra el derecho de la salud de los colombianos en tanto que son los más vulnerables los que necesitan esa protección financiera que el sistema le garantiza y donde el papel del Estado como aportarte y cofinanciador es muy importante.”

La ministra Corcho se ha referido a la financiación de un programa adicional que en su momento fue propuesto por el presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá “para eso necesita más recursos, pero no es razonable redistribuir los recursos del aseguramiento a otro proyecto, en este tema hay que acompañar a la ministra para que el Gobierno Nacional le asigne los recursos adicionales y que sean complementarios al aseguramiento.”

Respecto a la desfinanciación del rubro para el tema de presupuestos máximos, que es el presupuesto para los medicamentos de alto costo, específicamente enfermedades huérfanas “se pone en riesgo la salud de los colombianos, la ministra puede revisar la información de MiPress es necesario garantizar ese financiamiento porque hay que darle una alternativa a los pacientes que tienen esas enfermedades poco frecuentes para poder recuperarse o tener alternativas dentro del sistema de salud.”

Se espera que este miércoles 21 de septiembre la ministra de Salud Carolina Corcho, entregue la información completa y necesaria para aclarar todas las dudas que existen alrededor del presupuesto para el sector salud.