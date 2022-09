Líderes del bloqueo entre Risaralda y Chocó anuncian cierre total de la Panamericana

La vía Panamericana entre Risaralda y Chocó ya cumple 12 días de cierres debido a las manifestaciones que adelantan las comunidades de Guarato y Pueblo Rico, quienes están exigiendo que se terminen las obras de infraestructura vial que el Gobierno Nacional dejó incompletas y que han afectado la movilidad entre estos dos departamentos.

Hace unos días, los líderes de la manifestación empezaron a permitir el paso de vehículos día de por medio durante dos horas. Sin embargo, en las últimas horas anunciaron que nuevamente cerrarán de manera total el paso debido a la falta de respuesta de las autoridades nacionales y del Invías sobre cuándo harán presencia en la zona para brindarse solución a sus problemáticas.

"No se dará paso a ningún vehículo, solamente coches fúnebres y ambulancias por los incumplimientos de parte de la mesa de negociación porque quedaron de pasarnos un listado de las personas que iba a asistir y no han mandado nada aún, por eso se tomó la decisión de no dejar pasar a nadie. Por favor no manden vehículos", manifestó.

El líder también indicó que aunque han tenido conversaciones con autoridades locales, necesitan presencia del Invías y el Ministerio de Transporte para que se tomen decisiones sobre el estado de sus vías, solo así levantarán este bloqueo que es el número 29 que se realiza en ese mismo sector en lo corrido de este año.