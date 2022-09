A la cárcel hombre señalado de violar a cinco mujeres en Montería

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el hombre identificado como Agustín Junior Cuadrado Alean, de 26 años, al parecer, aprovechaba su condición de mototaxista para engañar a sus víctimas ofreciéndoles una supuesta oportunidad laboral que se concretaría en una finca. Sin embargo, las mujeres eran conducidas a lugares apartados y solitarios de Montería, donde fueron sometidas a todo tipo de vejámenes.

En total, cinco mujeres lo habrían denunciado por el delito de acceso carnal violento en la capital de Córdoba, donde las amenazaba de muerte sino accedían a sus pretensiones.

“Esta persona habría accedido carnalmente, con violencia a cinco mujeres. Las edades predominantes de las víctimas oscilaban entre los 17 y 25 años de edad. Este hombre ofrecía un falso servicio para que trabajaran en una finca cercana al municipio de Montería, donde podrían tener un salario digno como servicio doméstico”, dijo la directora de Fiscalías en Córdoba, Cindy Tatiana Vargas.

“Se presume que escogía a sus víctimas por la edad y la vulnerabilidad en que se encontraban, él marcaba su territorio en barrios como La Granja y Edmundo López. Esta persona trataba de ubicarlas entre 5:30p.m. y 9:00p.m.”, agrega la servidora judicial.

Los aberrantes hechos se registraron entre los años 2021 y 2022. “yo estaba sin trabajo y me encontraba averiguando, cuando llegó un familiar diciéndome que este sujeto le había comentado sobre un empleo. Me dio el número de teléfono y lo llamamos, él se ofreció a llevarme, me dijo que podía llevarme de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. porque estaba trabajando. Como mi familiar lo conocía, pues yo lo acepté”, sostuvo una de las víctimas.

“Él me llamó como a las 7:30p.m. y me preguntó que si siempre íbamos a averiguar lo del trabajo y le dije que sí. Se me presentó como José, mi familiar me había explicado por dónde era, pero yo muy poco conozco a Montería, entonces me llevó por la vía a Guateque, donde me había ofrecido trabajo para hacer aseo en una casa finca, por lo regular estos lugares siempre están retirados, pues se me hizo normal la situación”, relata la víctima.

“Cuando me sentí bastante retirada, yo empecé a asustarme y empecé a escribirle a mi mamá, entonces le dije a ese hombre que se devolviera porque era muy tarde y que mejor regresáramos al día siguiente. Él me dijo que no, que ya estábamos llegando, pero no aguanté más y le dije que si no paraba, yo me iba a tirar de la moto y él paró. Me dijo que le ayudara a voltear la moto y cuando lo estaba ayudando, él tiró la moto, me asusté e intenté correr, pero no pude porque había mucho barro y él me tomó por el pelo y me tumbó”, manifestó la joven.

“Me dijo que me relajara un momento y yo le dije que no me podía relajar en un lugar donde todo estaba oscuro y que a él no lo conocía. Me dijo que podíamos volver mañana, pero que él en el momento tenía $200.000, y yo le dije que no le estaba pidiendo plata, entonces fue cuando me dijo que él quería estar conmigo, y yo le respondí que no quería plata y que no quería estar con él porque no lo conozco. Me dijo: estás conmigo por las buenas o por las malas, y yo le dije que ni por las buenas, ni por las malas, empecé a correr y nuevamente me tomó del pelo y fue cuando abusó de mí, a pesar de que logré forcejear bastante. Él me dejó allá tirada, exactamente por Los Recuerdos”, señaló la víctima.

Por todos estos hechos, el Juzgado Primero Penal Municipal Ambulante de Montería, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra del sujeto, al considerar que representa un peligro para la sociedad, pues las autoridades lo han referenciado como un violador en serie.

“El sitio que utilizaba para cometer lo vejámenes era cerca de las lagunas que están ubicadas a los alrededores de la ciudad de Montería. En el sitio las amenazaba para que estuvieran sexualmente con él o las mataba”, se informó por parte de la Policía Metropolitana de Montería.

Agustín Junior Cuadrado Alean, también conocido como el 'Monstruo de la Laguna', por los lugares donde intimidaba a sus víctimas, había enfrentado un proceso similar en el año 2017. Sin embargo, en esa oportunidad fue absuelto.

Las autoridades investigan si habrían más víctimas en la ciudad de Montería u otro municipio del departamento de Córdoba.

