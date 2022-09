Fundador de Daily Cop reveló detalles de su secuestro y acusaciones de estafa

W Radio le ha hecho seguimiento a la famosa criptomoneda colombiana Daily Cop, que prometía rentabilidad de 10% mensual y hoy está bajo la lupa de la Fiscalía.

Hemos hablado con afectados a los que les deben miles de millones de pesos y dicen que fueron estafados.

Juan José Benavides, uno de los creadores de esta criptomoneda, habló en primicia con W Radio sobre las versiones que señalan que fue secuestrado y en Argentina capturaron a ocho colombianos, e incluso uno dijo ir en nombre de ‘Otoniel’, el jefe del Clan del Golfo, como lo contó la Unidad Investigativa de El Tiempo. Pero otros inversionistas dicen que fue un autosecuestro.

Benavides estuvo secuestrados por 9 días y por su rescate exigían una suma de 10 millones de dólares. Sin embargo, nos dijo que “no se hizo ninguna transacción. La Policía del país donde ocurrió hizo el rescate”.

De hecho, medios argentinos señalan que ocho colombianos y tres argentinos, dos de ellos expolicías de Buenos Aires, fueron procesados con prisión preventiva por el secuestro de cinco personas capturadas en agosto pasado en un country del noroeste del conurbano.

Benavides aseguró que la plataforma contaba con filtros para verificar quiénes invertían en la misma por lo cual negó que el Clan del Golfo y el hijo de alias ‘Chupeta’ hayan invertido en la criptomoneda. Sin embargo, Víctor Muñoz y su equipo, quienes representan a los acreedores, aseguran que narcotraficantes utilizaron a Daily Cop como mecanismo para lavar dinero.

El creador de la plataforma insistió en la legalidad de la misma y que está “buscando la posibilidad de seguir trabajando”. “Lo que buscamos es un sitio donde podamos trabajar con la intención precisamente de ayudar a las personas que están afectadas para recuperar el valor de la moneda y el valor del proyecto, pero lo último que queremos es obstaculizar a la justicia”, aseguró.

“Cada gasto que ha hecho el proyecto, cada gasto hecho por empresas que trabajaron con la plataforma está justificado”, explicó Juan José Benavidesal responder por las 14 empresas que serían ‘de papel’ como joyerías, inmobiliarias, entre otras para justificar a raíz del nacimiento de Daily Cop.

Agregó que nunca publicaron esta plataforma como inversión ni con rentabilidad fija sino que era para transacciones.

Aviones y lujos

Sobre las fiestas, joyas y el uso de avión privado aseguró que “en época de cuando llegó la pandemia, hubo algunos vuelos que no se podían hacer de forma comercial, entonces seguramente se tuvo que hacer los chárter, eso es lo que pues como solución muchas compañías vimos”.

“Hemos sufrido hackeos”

Juan José Benavides aseguró que durante aproximadamente seis meses han sufrido hackeos importantes de hasta 80.000 millones de Dailys, es decir, $80.000 millones “que han hecho que nosotros perdamos el mayor porcentaje del valor, que nosotros tenemos como reserva ahorita. Nosotros seguimos adelantando en las soluciones que tenemos para este hackeo que hubo, pero no es nada fácil, como tú lo mencionas son cifras muy grandes y obviamente no están en no están en cosas como joyas o vuelos”, aseveró.

Benavides remató diciendo que volverá a Colombia cuando se requiera a colaborar con la Fiscalía, pero que necesita proteger su vida y estar en otro país para ello pues así podrá responderles a los inversionistas.