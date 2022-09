Detalles de reunión entre Petro y Uribe: Más allá de polarización y luego de marchas

Colombia sí puede marchar en paz

Cerca de 20 ciudades se vieron llenas por la marcha ciudadana en rechazo a las reformas planteadas por el Gobierno, en completa paz, dejando cero hechos vandálicos, sin agredir a la fuerza pública, sin acabar comercios, sin incendiar CAIS, sin taparse el rostro. Una protesta que sin incendiar un país dejó claro que sí es posible reclamar y evidenciar el inconformismo.

Decían que saldrían 4 gatos, pero al parecer se multiplicaron, muchos ciudadanos enviaron un mensaje contundente al Gobierno, piden ser escuchados y piden que se entienda que se debe gobernar para todos en medio de camisetas blancas y banderas de Colombia, entre arengas, pitos y papayera.

Curioso que quienes más defendían la protesta social ayer se quisieron burlar de ella, restarle importancia y buscaron deslegitimarla. Así no es. Un poco de respeto y altura. ¿Acaso el derecho a la protesta solo era de unos pocos? Otros salieron rápidamente con frases como “ahora si les gusta la protesta cuando antes la rechazaban”. No es difícil de entender, se rechaza el vandalismo no la protesta pacífica. ¿Cuál es el talante democrático de esos líderes y congresistas que salieron a mentir con las fotos que publicaron de la marcha o peor, los que salieron a burlarse de otros ciudadanos?

Prefiero pensar que la marcha de ayer más que ser en contra de un apellido en el poder fue en pro de una defensa en libertades, fue en pro de un país que sigue siendo democrático, fue en pro de que nunca dejen sonar voces de oposición, fue en pro de querer ser escuchados, fue en pro de un país que exige justicia, en pro de un amor a Colombia. En pro de un país en el que, aunque poco confiamos tiene instituciones que son fuertes en cualquier gobierno.

Y ojo, también hay que decirlo porque es igual de importante, el gobierno permitió la protesta, dio las garantías y eso debería alegrarnos a todos como país porque ese es el cemento de la democracia.

El punto negro fue en Bogotá, al final de la jornada cuando quedaban unos pocos, opositores llegaron a agredir verbalmente a quienes protestaban, enfrentamiento de unos pocos que quisieron opacar la jornada, lo de siempre, infiltrados que solo quieren opacar jornadas de indignación con violencia. Un rechazo a quienes insultaron independiente de qué lado era porque esos son los que impiden avanzar como país.

Gana Colombia cuando la democracia ganó, tan solo un día después de la marcha se da el segundo encuentro del expresidente Uribe y el presidente Petro, claro que hay cambios, claro que tenemos democracia. Ojalá pare un poco la hoguera digital que quiere restar ese respeto en la diferencia que, aunque con pasos pequeños se empieza a dar.

¿Quienes perdieron ayer?

Los que insultaron, los que deben agredir para alzar su voz, los que buscan desmeritar sin argumentos al opositor. También quienes salieron a marchar desde el racismo, como una señora que fue dejada en evidencia en las redes sociales o quienes insultaron en ciudades como Cali y Barranquilla a otros por pensar diferente y fueron expuestos en redes, al igual que los agresores que llegaron al final y quedaron en registro.

“No es posible que algunos crean que la violencia y el racismo son argumentos para defender sus tesis, eso se debe reprochar independientemente de tendencia política”, expresó Catalina.

Ñapa: El exsenador Ernesto Macias se refirió al Centro Democrático “absurdo e insólito eso de que el Centro Democrático “decidió esperar un tiempo prudente”, para hacer oposición al nefasto Gobierno de Petro, ¿y aún van a “estudiar su propuesta”?

“La defensa de la democracia se realiza sin cálculos”, dijo el excongresista

Detalles de la reunión entre presidente Petro y expresidente Álvaro Uribe

Segunda reunión entre el expresidente Uribe y el presidente Petro, una reunión que tiene como base el respeto, que es muestra de un nuevo país, no hay que quedarse en expresiones del pasado. Hoy hay una oposición respetuosa. Siempre con ideas nunca a la persona, como siempre lo ha dicho el expresidente Álvaro Uribe.

Una oposición constructiva y no de insultos ha sido el llamado del expresidente Uribe, y en marco de esa respuesta será la reunión con el Gobierno.

Los detalles de la agenda se enmarcarán en una escucha democrática del presidente Gustavo Petro a la oposición. Nos dicen que se hablará de las reformas, algunas preocupaciones, y de propuestas que tienen congresistas y el partido.

El Gobierno ha trazado una hoja de ruta en la que espera siempre hacer presente la escucha incluso a la oposición, con respeto escucharán y esperan encontrarse en algunos puntos por beneficio del país.