Alirio Barrera: “el caballo estaba relajado y tranquilito, no se estresó”

Colombia

Alirio Barrera, senador del Centro Democrático, conversó con La W tras la polémica desatada por haber llevado a ‘Pasaporte’, su caballo de paso fino al Capitolio Nacional.

Barrera dijo que era una oportunidad que tenían los campesinos y ganaderos de hacer una representación.

“Y nos dieron el papayazo cuando dicen que los senadores podían llevar sus mascotas, pues mi mascota es mi caballo, como es la mascota de muchos campesinos y de muchos llaneros”, dijo.

También aclaró que ese fue un acto simbólico para rechazar los proyectos de ley que, según él, afectarían a los ganaderos, a los campesinos y a los caballistas.

“Ese proyecto de ley que pretende acabar las exportaciones de ganado, que porque hay maltrato animal, va a quebrar a miles y miles de ganaderos que generan casi un millón de empleos en Colombia y que aportan al producto interno bruto cerca del 3.5%”, señaló.

Además, negó que haya maltratado a su animal de compañía tras haberlo traído a Bogotá y al Congreso.

“Estaba más asustado yo que el caballo, el caballo estaba relajado. Él es mi compañero, el que saco a los coleos, a las cabalgatas. Ustedes lo vieron tranquilito, no se estresó, subió las escaleras, las bajó muy bien, no se golpeó. Sus paticas, sus canillas, su lomo, todo estaba protegido. Tenía sus vacunas, tenía todo al día. Se me hizo en la calle y me tocó a mí bajar a recoger sus excrementos. Al caballo no lo vieron asustado y hoy se convirtió en el caballo más famoso de Colombia”, sostuvo.

El congresista agregó que “hay una parte de Colombia que hoy se siente representada” y que respalda lo que él hizo.

“Hoy se vino un llanero a caballo a reclamar los derechos de su tierra. Queremos que nos entiendan y que nos escuchen”, concluyó.

¿Cuál fue la polémica por el caballo en el Congreso?

El senador Alirio Barrera desfiló el pasado 27 de septiembre con su “mascota”, un caballo de paso fino, por la carrera Séptima de Bogotá entre las calles 12 y 9.

Según el congresista, su intención era llevarlo a la sesión plenaria del Congreso de la República que estaba programada para las 3:00 de la tarde.

Este suceso se produjo días después de que el presidente del Congreso, Roy Barreras, declarara al Capitolio como lugar ‘Pet Friendly’, lo que permite que las mascotas de los congresistas puedan acompañar a sus dueños a su lugar de trabajo.

¿Por qué llevé a mi caballo? Hoy quiero dejarle un mensaje de parte de 14,5 millones de campesinos colombianos, 500 mil familias ganaderas y 3 millones de caballistas. ¡Hay otra Colombia afuera de las grandes ciudades! Detrás de los edificios, estamos los del pueblo. pic.twitter.com/z2IG8JRVRq — Alirio Barrera (@JAlirioBarreraR) September 27, 2022

Barrera declaró que fue elegido para esto: “Para algunos de pronto estoy haciendo el oso o algo indebido, pero no estoy violando los protocolos, lo hice con todo respeto. Le agradezco al presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, que nos dio esta oportunidad y vamos a ver qué más podemos hacer”.

Tras su paso por la Séptima, el equino de Barrera recorrió un sector de los corredores externos de la edificación y luego fue llevado a su lugar de cuidado: un remolque ubicado en un parqueadero cercano.

Sin embargo, el hecho no estuvo exento de críticas. Una de ellas fue de senadora Angélica Lozano, quien se mostró en desacuerdo y dijo que este hecho es “poco serio” y “una payasada”.

“En el Congreso no hay una guardería o un jardín para que los hijos de los empleados o de los congresistas dejen a sus niños mientras trabajan, pero entonces aquí estamos con el cuento de que podemos traer animales”, señaló.