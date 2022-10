¿Qué está haciendo la Uptc para conjurar paro de docentes ocasionales?

En diálogo con W Radio, el rector de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc), Óscar Ramírez, sostuvo que se está trabajando con el Ministerio de Educación Nacional, el departamento de la Función Pública así como con los concejos Superior y Académico para dar una solución al pago de las primas de los docentes ocasionales que llevan tres meses en paro con una afectación académica para más de 6.000 estudiantes de las sedes de Sogamoso y Chiquinquirá.

"Estuvimos en Función Pública rogando a que agilizarán este trámite y nos den una respuesta pronta y así hemos estado insistiendo. Aspiramos que este asunto se haya finiquitado a través de ese concepto, el cual acataremos como se lo hemos manifestado a Aspo y los ministerios de Educación y Trabajo", dijo.

Óscar Ramírez dijo que los recursos que se requieren para pagar las primas de los docentes ocasionales de la Uptc es de más de $1.800 millones.

Según el rector Ramírez, hizo reuniones en Chiquinquirá y Sogamoso donde les explicó a los docentes la manera en que se puede superar, pero, reconoce, no han podido llegar acuerdos con los docentes.

"Si la ley nos diera la posibilidad ya lo hubiéramos hecho, créame, realmente hemos hablado con todos los profesores. Ese proceso es una decisión jurídica. Si la ley no me permite ese proceso yo no lo puedo hacer", explicó Ramírez.

Con respecto a la investigación que el Ministerio del Trabajo le adelanta a la Uptc, el rector Ramírez reconoció que les preocupa.

Por su parte, Ricardo Bernal, director jurídico de la Uptc, dice que la universidad reconoce la prima de servicios, pero no en las proporciones que plantean los docentes ocasionales.

"Sin duda nosotros nos notificaremos (investigación de Minstrabajo) apenas nos han extendido la comunicación donde nos informan y estaremos notificando el lunes a primera hora mostrando el debido proceso y derecho a la defensa", explicó Ricardo Bernal.

Con respecto a la visita de la viceministra de Educación, Aurora Vergara, a las sedes de Tunja, Sogamoso y Chiquinquirá, el rector Óscar Ramírez dijo: "es importante para nosotros. A la viceministra ya le hemos mostrado como está la parte financiera de la universidad y los problemas que tenemos, y ella nos va dar un espacio para poder hacer una reunión con la parte financiera".