Uribe: “los falsos positivos parecieron una estrategia para afectar a un gobierno”

En la cartilla ‘¿Cuál verdad?´, con la que el Centro Democrático controvertirá el informe final de la Comisión de la Verdad, el expresidente Álvaro Uribe le dedicó un capítulo especial a los falsos positivos.

El exmandatario concluyó que “parecieron una estrategia para deshonrar la Seguridad Democrática y afectar a un gobierno que había conquistado cariño popular”.

“El nombre daría la impresión de haber sido concebido por las mentes maliciosas de quienes debieron gozar con la tragedia que desacreditaba a nuestro gobierno y a nuestras Fuerzas Armadas”, dijo.

Igualmente, Uribe señaló a la Comisión de la Verdad de responsabilizar institucionalmente al Ejército de dichos delitos cuando muchos de sus integrantes fueron enviados a la cárcel antes del Acuerdo de Paz.

Es más, indicó que el mismo Ejército adelantó investigaciones e hizo las denuncias correspondientes.

También llamó la atención sobre la diferencia en las cifras de la Fiscalía General de la Nación, del Observatorio de la Memoria y el Conflicto (OMC) del Centro Nacional de Memoria Histórica y de diversas ONG.

“La Comisión de la Verdad omitió examinar actividades criminales comunes entre integrantes de la Fuerza Pública y personas que aparecieron asesinados en el doloroso capítulo de estos falsos positivos. Si bien no hay que revictimizar familias, el análisis de estos hechos habría resultado necesario para la verdad. Y no se habría requerido revelar nombres con el fin de no revivir dolores de los seres queridos”, subrayó.

Y agregó que en las Fuerzas Armadas hay una versión “según la cual muchos falsos positivos se dieron sobre personas que estaban en grupos ilegales y se hacían pasar por inocentes”.

“A la comisión no le interesó investigar el tema”, cuestionó.

Aún así reconoció que siente indignación y dolor sobre dichas ejecuciones extrajudiciales.

“Y me pregunto con rabia, ¿a quién se le ocurrió asesinar inocentes?”, dice la cartilla.