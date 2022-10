“Esto nos quita vida”: Catalina Suárez reveló cómo es vivir con síndrome de ASIA

La periodista Catalina Suárez contó su historia sobre los síntomas que ha experimentado y la forma en la que ha reaccionado su cuerpo con los implantes mamarios.

El doctor Alan González, médico cirujano, conversó con Paula Bolívar, periodista de W Radio, para hablar sobre el síndrome de ASIA y la explantación de prótesis mamarias.

En este diálogo, se unió la periodista Catalina Suárez para contar lo que ha vivido en los últimos nueve meses por cuenta de un proceso inflamatorio en su cuerpo.

“Tengo prótesis hace 10 años y desde hace 9 meses empecé a desarrollar un síntoma distinto. Mi cuerpo empezó a inflamarse por días, puede que mañana me despierte y esté 7 kilos por encima y tres días después vuelvo a mi peso normal”, contó Suárez.

Sobre las consecuencias de estos síntomas, narró: “esto me ha hecho perder movilidad, los días que me inflamo mucho no puedo moverme, me genera unas fatigas porque el cuerpo no esta acostumbrado a estas inflamaciones”:

La periodista Catalina Suárez también contó que se ha sometido a exámenes y “nunca le hablaron del síndrome de ASIA”. “Los médicos lo subestiman y cuando uno va como paciente, la respuesta es que eso no existe”, aseguró.

En cuanto a la explantación de prótesis mamarias, expresó: “hay un temor en explantarnos y es que de pronto la capsula tenga diferentes cosas, creo que debería ser importante una guía, puede que a todas nos de diferente y realmente esta es una enfermedad que nos quita vida”.

¿Qué responde el experto?

De acuerdo con el doctor Alan González, la explantación es uno de los procesos estéticos más complejos. Sin embargo, insistió en la importancia del acompañamiento al paciente.

“La explantación es, a mi criterio, la cirugía mamaria más compleja. No solo debes saber cómo está ubicada la prótesis, sino la contractura que se forma alrededor del implante y qué contenido puede estar dentro de esa cápsula. Puede tener líquido, silicona o sangre, tienes que quitar el tejido y como complemento, ver de qué manera queda la reconstrucción, haciendo que sea lo más estética posible”, contó.

¿Qué es el síndrome de ASIA?

De acuerdo con el cirujano Alan González, el síndrome de ASIA “es un conjunto se síntomas que al agruparlos determinan que se está generando un problema en el organismo, donde la responsabilidad se le atribuye al sistema inmunológico. Es decir, es una inflamación en diferentes sistemas”.

A continuación, reviva el testimonio de Catalina Suárez.