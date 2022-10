CICR: cerca de 2.000 víctimas de minas antipersonal y otros artefactos desde 2018

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) anunció que desde enero del 2018 hasta agosto del presente año, han contabilizado 1.938 víctimas de artefactos explosivos como minas antipersonal (vulneratorias del DIH) y otros elementos sin estallar que quedan en las vías y zonas donde viven las comunidades.

“En los últimos años hemos observado una profundización de la consecuencias humanitarias debido a la presencia, uso y abandono de artefactos explosivos en distintas partes del país, generando confinamientos y desplazamientos, así como la zozobra, no pueden cazar, no pueden pescar no se puede ir a la escuela” señaló Ana María Hernández, coordinadora de la Unidad de Contaminación por armas del CICR.

Además, el Comité anunció el lanzamiento de la campaña “El confinamiento más largo” en el que señaló bajo su propia experiencia que no había garantías, que la presencia de minas antipersonal en las zonas cambia las costumbres del campesino siendo “un enemigo invisible” que cambia radicalmente su vida.

“Estos artefactos además de hacernos un daño físico como me ocurrió a mí, deja un trauma para mi familia y en el sitio donde yo trabajaba, la zona que se cultivaba se dejó de frecuentar (al evidenciar la presencia de minas)” narró Orlando, víctima de una mina antipersonal.

También se refirió a la deserción escolar de los menores debido a los caminos minados o con otros artefactos explosivos por dudas sobre las garantías en caminos y vías: “los profesores ni van” dijo, enfatizando en el temor que se genera por la presencia de artefactos explosivos implantados en el marco del conflicto.