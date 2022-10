¿Lapsus? Karen Abudinen le dijo su majestad a juez que le negó condición de víctima

La exministra de las TIC Karen Abudinen recibió la negativa del Juzgado 59 penal Circuito de Bogotá de ser considerada como víctima en el caso de Centros Poblados.

Indicó que su vida, tanto profesional como personal, se ha visto afectada, por lo que había solicitado tener la condición de víctima.

“Mi carrera profesional y mi persona se ha visto truncada (…). Esa es mi reflexión frente toda esta situación y mi complemento a la apelación que el doctor Amorocho le ha dado. He tenido un sobrino afectado dentro del colegio”, señaló.

En medio de sus palabras, llamó la atención que se refiriera al juez del caso como “su majestad” en más de una ocasión.

“Todo esto no hubiera pasado su majestad, no hubiera ocurrido si este hecho criminal no se hubiera dado. Estuve 15 años en el sector público y nunca tuve una tacha ni disciplinaria ni fiscal. Por eso quiero poner en conocimiento por qué el daño sí es real (…). No es uno, son muchos procesos, su majestad, los que me ha tocado asumir sin necesidad”, dijo.

Asimismo, Abudinen aseguró que ella no estaba buscando su condición de víctima para recibir una compensación económica.

“Quiero decirles a todos los apoderados que no estoy por intereses económicos, mi condición de víctima no se basa para que luego me hagan un resarcimiento económico, sino que se trata porque me hicieron una daño real, concreto y visible”, afirmó.

Además, hizo énfasis en que tras varios meses del escándalo de Centros Poblados, en redes sociales siguen “presionando” por ese caso.

“Inclusive, las redes sociales a día de hoy no paran de presionar frente a una situación que jamás he cometido. Ni siquiera podría saber que la Unión Temporal tenía todo ese entramado contra la administración pública”, comentó.

De igual forma, aseguró que por el daño que menciona: “me tocó renunciar, no tengo oportunidades laborales, adicionalmente la opinión público y política”.

Finalizó llamando nuevamente al juez: “muchísimas gracias su majestad. Qué pena no haber podido usar las palabras correctas”.

Escuche a continuación la declaración completa de la exministra Karen Abudinen: