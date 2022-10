Me preocupa la ausencia de Gestión del Riesgo en Risaralda: Gobernador Víctor Tamayo

La ola invernal ha dejado en este departamento un saldo de casi cuatro mil personas damnificadas por emergencias generadas por inundaciones y deslizamientos de tierra principalmente. Ante ello, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, expresó descontento por la ausencia de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues tras haberse declarado y extendido por seis meses la calamidad pública en varios municipios, no han entregado las ayudas necesarias y manifestó además, que esta zona del país ya no cuenta con recursos para la atención de eventualidades ocasionadas por las fuertes lluvias.

"Más que una queja, una preocupación y es que veo la ausencia de Gestión del Riesgo a nivel nacional en la ola invernal que tiene Risaralda. Me preocupa ese silencio porque no se compadece con las circunstancias que está atravesando la región y particularmente Risaralda; por eso le pido a la dirección de Gestión del Riesgo que no solamente haga presencia sino que nos ayude con maquinaria, recursos y lo que tenga a la mano porque nosotros no tenemos recursos", manifestó.

El recrudecimiento de las lluvias en las últimas semanas ha generado emergencias y diferentes tipos de alerta para los 14 municipios risaraldenses por lo que las autoridades piden al orden nacional celeridad para la entrega de apoyos y ayudas humanitarias con el fin de hacer frente a la ola invernal.