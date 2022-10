MinHacienda descarta compra de tierras con bonos de deuda pública

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, descartó que el Gobierno vaya a comprar 3 millones de hectáreas de tierras a ganaderos para la reforma agraria con bonos de deuda pública, conocidos como TES.

Y es que recordemos que según el plan del presidente Gustavo Petro, estas hectáreas las pagarían con Títulos de Deuda pública (TES) y dinero de la cooperación internacional.

Al respecto, el ministro de Hacienda descartó la opción. “En el Ministerio de Hacienda ya tenemos claro que no se puede hacer. No se puede comprar tierras con TES. Eso no está autorizado” afirmó.

Asimismo, afirmó que no se puede aumentar más la deuda pública y que hay que cumplir la regla fiscal.

Recordemos que en los últimos días el Gobierno Nacional hizo un acuerdo de compra de tierras con Fedegán.

Para este, los terrenos deben estar acreditados como propiedad privada conforme a la ley, no deben tener ningún proceso agrario en curso, ni medidas de protección, deben estar libres de deudas y con posesión en manos de sus propietarios.