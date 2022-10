‘India inspiradora’, un libro fotográfico que revela la magia de los retratos

En la sección ‘Hay que leer’ de Contrarreloj de W Radio conversamos con el fotógrafo colombiano Augusto Cartagena sobre su libro ‘India inspiradora’, un libro que recopila fotografías de su paso por ese país.

Cartagena aseguró que “el éxito es la naturalidad que tienen las imágenes. A mí me encantan mucho los retratos, un retrato tiene 1.000 interpretaciones y hay retratos muy auténticos porque las personas te hablan con la mirada y la expresión”.

En cuanto a la portada del libro, el fotógrafo aseguró que él aborda a las personas con la mirada, sonríe y cuando le responden con la mirada, él aprovecha para tomar la fotografía.

“La portada es un criador de camellos, tiene la cara maltratada por el sol, es un hombre que se ve cansado, pero cuando lo retraté él estaba feliz, me mostraba los camellos, estaba al borde una carretera, nosotros íbamos en un bus. Me bajé corriendo y me encontré con esa maravilla”, comentó.

De igual forma, expresó que él es fotógrafo profesional de publicidad y moda. Sin embargo, los viajes y su trabajo es su pasatiempo. “A dónde voy llevo mi cámara, no llevo luces ni nada, en esas circunstancias de los retratos lo que uno menos tiene es tiempo”.

Por otra parte, resaltó que el libro tiene cerca de 200 páginas de fotografías y durante su viaje tomó aproximadamente 15.000 fotos.

Por último, reveló que la foto mejor que tomó durante su viaje no está en el libro. “Hay una foto que me marcó mucho, había alguien que estaba cremando a un ser querido, era una sola persona, nos acercamos y yo guardé mi cámara por respeto a lo que estaba pasando, lo dejé en mi mente. Fue un momento duro porque estaban pasando muchas cosas”.

Para ver todas las fotografías, ingrese al siguiente link: https://www.augustocartagena.net/travel

Escuche la entrevista completa a continuación: