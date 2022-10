Amamos jugar squash: Laura y María Tovar, medalla de oro en los Juegos Suramericanos

Laura Tovar y María Tovar deportistas y ganadoras de medallas de oro en los Juegos Suramericanos en la disciplina de squash, hablaron en Contrarreloj de W Radio de su presente y sus proyecciones deportivas.

Inicialmente fue Laura quien contó su experiencia en los recientes juegos disputados en Asunción, Paraguay.

“Por primera vez en los juegos suramericanos el cuadro femenino era más grande que el masculino, así que tuve que jugar una ronda más, jugué la semifinal con una niña paraguaya, tuve que manejar mucho la cabeza”, afirmó.

La bogotana también habló de la difícil final que afrontó para poder traer la distinción al país.

“En la final iba perdiendo 2-0 con una chica de Guyana que en su momento fue número 20 del mundo, trabajé mentalmente y al final logré ganar en el tie break” destacó.

Sobre sus inicios y su trayectoria la deportista afirmó “he crecido mucho, lo que amo hacer es jugar squash, me he preparado mucho más como atleta, es mi primer año como jugadora profesional, el resultado es demasiado importante”.

La atleta colombiana destacada por no conformarse y exigirse al máximo, no solo ganó en individual, en dobles hizo pareja junto a su hermana derrotando en la final a la pareja ecuatoriana.

María Tovar también se hizo presente en la conversación y agradeció por estar pendiente del squash.

“Estoy muy contenta, gracias por abrir este espacio y por estar pendientes del squash”.

Además, recordó el momento de la consagración, “lo más importante es la comunicación, en la final enfrentamos a una joven pareja de Ecuador seguimos nuestra estrategia y confiamos en nosotras”.

Las hermanas Tovar tienen en su calendario un torneo en Costa Rica y el Campeonato Nacional a finales de noviembre, competencias en las que esperan seguir sumando triunfos.

Además Laura jugará por primera vez un torneo con las 70 mejores deportistas de la disciplina a finales del mes de octubre.