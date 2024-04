Armada rescató a cinco turistas europeos en Santa Marta que estaban a la deriva en el mar

Santa Marta

En la Torre de Control de Tráfico Marítimo de la Estación de Guardacostas de Santa Marta se recibió una llamada a través del sistema VHF Marino por parte del velero “Lady of the Seas”, de bandera de malta, en la cual informaban una ruptura en una de sus velas y que además no contaban con combustible para continuar con su rumbo.

De inmediato, se desplegó una Unidad de Reacción Rápida – URR, que ubicó la embarcación, aproximadamente a 22 kilómetros al oeste de Santa Marta, con cinco tripulantes a bordo, quienes manifestaron encontrarse bien de salud.

Al finalizar los procedimientos de rutina de inspección y verificación de la embarcación, esta fue conducida junto a sus tripulantes al muelle de la Marina Internacional de Santa Marta, donde quedaron fuera de peligro y a disposición de funcionarios de Migración Colombia.