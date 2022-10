Convocan movilizaciones en rechazo a las tarifas de energía en el Caribe

Desde la Asociación de Comerciantes del Centro de Barranquilla- Asocentro, hicieron un llamado para convocar movilizaciones en la región Caribe, en rechazo a las altas tarifas de energía.

“Convocamos a movilización regional (en los 7 departamentos, el mismo día), para rechazar las altas tarifas de energía. Gremios, otras organizaciones de la sociedad civil y usuarios en general, acordamos organizar la primera gran manifestación en la primera semana de noviembre”, aseguró la Asociación.

De acuerdo con el gremio, no hay un alivio en el precio que se paga en el servicio por parte de las empresas, por lo que se busca que, desde las principales ciudades del Caribe los ciudadanos puedan mostrar su descontento.

De la misma manera, señalaron que la cifra de reducción anunciada solo se verá reflejada hasta el próximo año.

Por su parte, en su intervención en el Congreso de la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas -ACOPI-, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo, responsabilizó al Estado por la problemática de las tarifas

“(…) las malas decisiones del Estado, no de un gobierno, sino del Estado tienen la culpa porque esas decisiones causaron que los pagos que se hicieron para ciertas inversiones no se llevaran a cabo y entonces hoy les están diciendo a los usuarios del Caribe que paguen por las pérdidas técnicas y no técnicas que se generan en la región”, afirmó el mandatario.