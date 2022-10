Choque entre la vicepresidente Francia Márquez y Pacho Santos

Luego de algunas denuncias que aseguran que la vicepresidente, Francia Márquez, gastó una fuerte suma de dinero en una fiesta tras su posesión el 7 de agosto, el ex vicepresidente Francisco Santos cuestionó estos gastos en este gobierno.

“En las dos elecciones y posesiones de Álvaro Uribe y yo no se hicieron fiestas ni celebraciones. Al contrario, al otro día a las 6:00 de la mañana el 8 de agosto estuvimos en Valledupar. No había trago y el que quisiera tomar lo compraba”, dijo Santos a través de sus redes sociales.

“La austeridad comenzaba por casa 8 años. Uribe siempre decía estos recursos no son míos ni suyos y hay que cuidarlos y no malgastarlos. Una lección de vida que ojalá Gustavo Petro y Francia Márquez aprendan. Si van a vivar sabroso que sea con sus recursos. No los de los ciudadanos”, agregó.

Ante esos señalamientos, la vicepresidente Márquez reaccionó: “¿Quién dice esto? ¿usted señor Pacho Santos? ¿un hombre que ha ordeñado al Estado toda la vida? ‘El ladrón juzga por su condición’”.

Por ahora, no hay respuesta alguna sobre estos gastos por parte del Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro.