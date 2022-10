Annette Taddeo sobre elecciones en la Florida: “vamos a ganar y a hacer historia”

La senadora demócrata Annette Taddeo pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las elecciones que se darán el próximo 8 de noviembre por el escaño en el Distrito 27 de la Florida, Estados Unidos.

Para iniciar, Taddeo aseguró que es una “tristeza” que María Elvira Salazar no haya asistido a ningún debate a los que ha sido convocada. “Le he pedido 2 debates en inglés, 2 en español y no ha aceptado en ninguno, desafortunadamente cuando tú no quieres responder a los votos que has conseguido, prefieres esconderte detrás de esos horribles ataques”.

En cuanto a la motivación que tuvo el expresidente del Partido Republicano de la Florida para apoyar su candidatura, señaló que “esto es totalmente inédito y para mí es un gran honor (…) uno no ve esto muy a menudo, pero me ha visto como senadora estatal cómo yo pongo por encima del partido al bienestar del pueblo. A veces esas decisiones son muy difíciles”.

Por otra parte, se refirió al comercial que ha hecho la oposición en su contra, en donde la señalan de marxista, comunista, entre otras cosas. Sobre esto, Taddeo aseguró que “es increíble a lo que han llegado a este punto, las encuestas los tienen muy asustados porque han llegado a niveles muy bajos (…) esos ataques son duros, pero solo demuestran lo desesperados que están. Yo soy una persona de centro y todo el mundo lo sabe”.

Añadiendo que “Petro ganó y ganó en Colombia, en Miami no ganó, que todos los colombianos que votaron por Petro entonces también son terroristas y simpatizantes de los marxistas. Petro nunca ha sido santo de mi devoción, yo he hecho campaña contra él”.

Disputa por el Distrito 27

La senadora también habló sobre la importancia de los votos latinos y por la ventaja que tendría María Elvira Salazar. Allí comentó que “el Distrito 27 históricamente ha sido un distrito que ha cambiado de Republicano a Demócrata y viceversa, el Distrito 27 está exactamente dividido en 1/3 Demócrata, 1/3 republicano y 1/3 no partido. Muchos de los independientes son los que terminan definiendo esta contienda y con los votos tan excesivos de la extrema derecha es la razón por la cual no está yendo tan bien”.

Para finalizar, fue clara al mencionar que “sí sentimos que vamos a ganar y si la gente sale a votar vamos a hacer historia y tener la primera colombiana en la historia de los Estados Unidos en Washington, representando a toda nuestra comunidad”.

Escuche la entrevista completa a continuación: