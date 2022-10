Vaticano dispuesto a mediar en la guerra entre Rusia y Ucrania

Papa Francisco. (Photo by Massimo Valicchia/NurPhoto via Getty Images)

La propuesta de la mediación del Vaticano, en cabeza del papa Francisco, para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, iniciado por la invasión rusa el pasado 24 de febrero, se dio durante una reunión entre el sumo pontífice y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien le solicitó al líder de la iglesia comunicarse con el mandatario ruso, Vladimir Putin, el patriarca espiritual ortodoxo, Cirilo de Moscú (Kirill) y el presidente Joe Biden, para favorecer el proceso de paz en territorio ucraniano.

“He animado al papa Francisco a llamar a Vladimir Putin y al patriarca Kirill, pero también a Joe Biden. Necesitamos que Estados Unidos se siente en la mesa para favorecer el proceso de paz en Ucrania”, señaló el presidente Macron.

A propósito de esta intervención, Gianni la Bella, profesor de Historia Contemporánea en las Universidades de Módena y Reggio Emilia, y miembro de la Comunidad de Sant ‘Egidio, se pronunció en La W sobre la posibilidad de mediar este conflicto desde la iglesia católica.

Cabe resaltar que la Comunidad de Sant ‘Egidio, se caracteriza por promover encuentros internacionales de oración por la paz.

“En este encuentro que se realizó con el papa Francisco, el presidente Macron, el presidente de Italia Sergio Mattarella y muchos líderes religiosos, tuvo lugar para lo espiritual, lo humano y lo político. En este contexto se puede hablar de impulsar el trabajo por la paz, de buscar un camino de diálogo entre Rusia y Ucrania, quienes han producido esta guerra terrible en el continente europeo”, señaló la Bella.

En ese sentido, explicó que el objetivo principal de esta reunión fue poner en marcha un enfoque de paz para combatir el conflicto entre los países europeos.

Voces que reclaman la presencia del papa Francisco

De acuerdo con Gianni la Bella, el papa “está dispuesto a viajar para atender la crisis y a hacer todo lo que esté en sus manos para generar un diálogo de entendimiento y buscar alternativas. La bandera de la paz hay que ponerla con fuerza”.

Relaciones con el Gobierno de Colombia

Por otra parte, se refirió a las comunicaciones con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, las cuales, hasta el momento, no se han dado. Además, se pronunció sobre la prórroga a la Ley de Orden Público, que permitirá al Gobierno avanzar en su política de Paz Total y la cual pasará a conciliación la próxima semana.

“Estamos muy felices con el nuevo Gobierno sobre el entendimiento de buscar un camino de paz. Si la comunidad de Sant ‘Egidio puede ayudar lo haremos con mucho gusto, pero esto si el Gobierno lo necesita (…) No hemos sido contactados con el Gobierno Nacional, pero no quiere decir que no se pueda dar esta comunicación”, manifestó.

Cabe recordar que la comunidad de Sant ‘Egidio mantiene contacto con grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia.

Escuche la entrevista completa: