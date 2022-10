¿Partidos están presionando puestos por votos en el debate de la reforma tributaria?

Esta será una semana definitiva para la reforma tributaria, el proyecto más importante en la agenda legislativa del nuevo Gobierno, que tendrá sus últimos dos debates en las plenarias de Senado y Cámara.

Pese a los cambios que han sido anunciados en temas de pensiones, iglesias y sector hidrocarburos, en su más reciente columna dominical en el diario El Tiempo, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras sugirió que las líneas rojas que han trazado los partidos son solo “cosméticas” y que tendrían de fondo el interés real de presionar por puestos.

En diálogo con La W voceros de los partidos de gobierno que son señalados por Vargas Lleras de tranzar votos por puestos defendieron sus posiciones frente al proyecto y negaron cualquier favorecimiento por parte del Gobierno para aprobar la iniciativa.

El representante Álvaro Monedero, del Partido Liberal, indicó que como parte de la coalición de gobierno sí tienen representación, pero que los recientes nombramientos en Positiva y el Fondo Nacional del Ahorro en los últimos días han sido “casualidad”.

“Cuando se es partido de gobierno, pues le entregan responsabilidad de ciertos sectores y eso estaba planteado desde antes de que pasara la reforma tributaria. Fue un tema de coincidencia en el calendario, pero el partido es de gobierno, tiene unas responsabilidades y tendrá que responder por esas tareas”, explicó Monedero.

Mientras tanto, el representante Wadith Manzur, del Partido Conservador, afirmó que no ha recibido ofrecimientos por parte de la Casa de Nariño y que tampoco han ido a pedir cargos en el Ejecutivo.

“Nunca he recibido una presión por parte del gobierno de forma particular para este tema. El Partido Conservador es un partido de gobierno y está representado en el ministro de Transporte, de los mejores ministros que tiene este gobierno. Sin embargo, nosotros no hemos presionado y yo no he presentado ni una sola hoja de vida al Gobierno Nacional”, puntualizó Manzur.

Este lunes se dará la última reunión de ponentes en la que terminarán de definir el texto para las votaciones que ya están citadas para este miércoles 2 de noviembre en las plenarias de Cámara y Senado.

Escuche la entrevista completa: