Alarma en Córdoba: cerca de 10 mujeres han sido asesinadas

De acuerdo con la información oficial, son 10 las mujeres que han sido asesinadas en lo que va corrido del año en Córdoba, siendo Montería la zona donde más casos se han reportado. Cinco de las víctimas fueron atacadas con arma blanca o elemento cortopunzante.

Los últimos dos casos se reportaron el 24 y 30 de octubre. En la primera fecha referenciada, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de Keila Patricia Calderin Ruiz, de 33 años, en zona rural de Tierralta, donde habría sido degollada. El segundo caso, se presentó 6 días después, cuando se reveló un macabro hallazgo, parte del cuerpo (cabeza) de María Angélica Valencia Rodríguez, flotando en las aguas del río Sinú.

“El atroz crimen de María Angélica Valencia es muestra de lo enferma que está nuestra sociedad. Lamentablemente, es muestra que hemos normalizado la violencia contra las mujeres; peor aún…estamos huérfanas de medidas, de responsabilidad gubernamental ante tan lamentables hechos”, dijo Dary Garnautt, vocera de la Alianza ‘Ni a mí ni a ninguna’ en Córdoba.

En contexto en La W:

Contrario a lo que manifiesta la Policía en materia de cifras, Dary Garnautt, asegura que tiene un subregistro de 14 mujeres asesinadas en este departamento, por lo exige la pronta intervención de las autoridades para que se frene la oleada criminal que está impactando a la población femenina de esta sección del país.

“Una más y no pasa nada. Entonces, rechazamos rotundamente este tipo de violencia contra las mujeres y hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas reales, que no se queden en papel, en simples declaraciones ¡Basta de tanta indolencia! Y de no implementar medidas que realmente generen espacios seguros para las mujeres y niñas”, agregó Dary Garnautt.

Sobre el último caso reportado en Montería, las autoridades anunciaron que un grupo élite de la Policía está al frente de la investigación en conjunto con la Fiscalía para esclarecer los hechos en el menor tiempo posible y dar con el paradero de los responsables.

La mayoría de las víctimas eran mujeres menores de 40 años y los casos se han registrado en zonas como Ayapel, Montería, Montelíbano, Sahagún, Valencia y Tierralta.