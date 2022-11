Uribismo pide aplazar debate de la tributaria: presidente del Congreso dice “no”

Mensaje a Presidente del Senado Roy Barreras:



Cómo ponente he podido estudiar la reforma tributaria, pero los senadores de otras comisiones, no han tenido la misma oportunidad.



Ud pretende que voten sin leer. Absurdo.



La próxima semana se puede votar sin problema. No hay afán. pic.twitter.com/iWxIrgRB6W