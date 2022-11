Veedores denuncian que alrededor de 35.000 niños no recibieron el PAE en Santa Marta

La Red de Veeduría de Santa Marta denunció que en el 50% de los colegios no se cumplió con la entrega del PAE durante dos días, todo porque los alimentos llegaron tarde y no hubo tiempo de preparación, así lo manifestó el veedor ciudadano Idelfonso Orozco, durante la visita realizada a unas instituciones educativas.

“Se hizo una adición en septiembre para unos 19 días y estos alcanzaron hasta el 31 de octubre, luego el operador manifestó que la Alcaldía no les canceló algunos recursos y manifestaron que si no les cancelaban no iban a seguir operando; luego le hacen una adición por 12 días más y a pesar de eso llegaron unos alimentos a medio día y los rectores dijeron que no iban a cocinar a esa hora”, manifestó el veedor ciudadano, Edilfonso Orozco.

Este tipo de irregularidades no son nuevas, razón por la que el sindicato de educadores ha solicitado la terminación del contrato a la empresa encargada del PAE en la ciudad, ante un presunto incumplimiento.