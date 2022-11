¿Tuvo que ver Shakira en salida de Piqué del Barcelona?

El tertuliano de El Chiringuito Cristóbal Soria pasó por los micrófonos de W Radio para hablar sobre las razones que llevaron a Gerard Piqué a salir del FC Barcelona, descartando que la ruptura con la cantante colombiana Shakira tuviera algo que ver en la determinación.

“Lo del asunto ‘shakirístico’ es bueno, pero no creo que haya sido eso. Creo sí que fue un ejercicio de barcelonismo de Piqué. Todos conocemos el corazón azulgrana de él y sabe que está en la recta final de su carrera, No ha querido ser un lastre para el club”, comentó.

“Creo que él ha puesto la primera piedra de su carrera para ser el próximo presidente del Barcelona”, añadió.

De igual forma, Soria aseguró que Piqué no tenía una mala relación con Xavi, exjugador y actual técnico del equipo azulgrana; no así con Joan Laporta.

“A mí no me consta que tuviera una relación rota con Xavi, pero lo que sí es evidente es que la relación con la directiva de Laporta no ha sido la mejor. Una leyenda como Piqué no puede salir del Barcelona con un video en sus redes”, mencionó.

Asimismo, reveló la suma de dinero aproximada que Piqué le perdonaría al Barcelona, equipo que está en crisis financiera desde la dirección de Josep María Bartomeu.

“En principio las cuentas se pararán el 31 de diciembre del 2022. Piqué tenía contrata hasta junio del 2024, entonces le perdonará año y medio de contrato, aproximadamente 40 millones de euros brutos”, mencionó.

Finalmente, se refirió a quién sería el reemplazo de Piqué en la zaga defensiva: “en la posición de central está Araujo, quien será el líder de la defensa en los próximos años, son lugar a dudas”.