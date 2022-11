Gerard Piqué se retira del fútbol profesional

A través de un video publicado en sus redes sociales Gerard Piqué anunció su retirada del fútbol. En el clip que se encuentra en catalán y tiene una duración de 2 minutos, el futbolista repasó toda su trayectoria futbolística desde que llegó a La Masía como canterano.

“Hace semanas, hace meses que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí”. Así inicia el video en el que el futbolista agradece a los fanáticos ‘blaugranos’ durante todos estos años.

“Ustedes, culers, me lo han dado todo, y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que es el momento de cerrar este círculo. Siempre he dicho que después del Barça no habrá otro equipo, y así será”.

Piqué llegó con 10 años a las categorías inferiores del F.C. Barcelona, pero debutó como profesional en el Manchester United. Tuvo un breve paso por el Real Zaragoza tras el cual regresó a los ‘Reds’ antes de fichar por el cuadro ‘blaugrana’ en 2008. Allí ganó 21 títulos siendo uno de los futbolistas más exitosos en la historia del club.