Brandon Flowers - The Killers, concierto Bogotá 2022. Foto: Chris Phelps - Universal

The Killers: En Colombia no temen expresar lo que sienten y eso es maravilloso

La banda norteamericana de Rock, The Killers, que dio el pasado martes 8 de noviembre un concierto en Bogotá, Colombia, en el Coliseo Live, estuvo para los micrófonos de La W por medio de sus integrantes, Brandon Flowers y Ronnie Vannucci Jr., quienes hablaron un poco sobre el panorama general que tiene hoy por hoy la agrupación y también, para hablar del trabajo discográfico que han tenido hasta la actualidad.

Quisieron hablar inicialmente sobre la influencia que el artista Bruce Springsteen ha ejercido sobre ellos y su nuevo disco ‘Pressure Machine’ destacando que “la influencia del ‘jefe’ en este nuevo disco para nosotros es todo. El es muy trabajador y talentoso, y nos vemos reflejados en él. Vemos en nosotros una versión pequeña de lo que es Bruce Springsteen”.

También quisieron hablar sobre el último sencillo que la agrupación ha sacado, titulado ‘Boy’ y la razón por la cuál lo dejaron por fuera del más reciente álbum.

“‘Pressure Machine’ es un álbum muy completo, es muy compacto y coherente porque cuenta toda una historia. Y ‘Boy’ no encaja en el disco, normalmente no la habríamos dejado por fuera, hubiese sido la canción principal, pero de ser así hubiera sido una mentira porque no representa lo que significa el álbum”. dijeron.

Contaron que, aunque la pandemia del Covid-19 fue dura, también les brindó la oportunidad de explorar y encontrar otro lado de su música.

“Habíamos sacado el álbum anterior, ‘Imploding The Mirage (2020), y como todos sabemos, el mundo cerró por el Covid-19, entonces fue una oportunidad para nosotros de explorar otro lado que teníamos y que nos urgía sacar a relucir, entonces fue un placer, por supuesto, hacer ese disco, ‘Pressure Machine’, para incluirle esos nuevos sonidos. Este nuevo álbum desbloqueó algo en nosotros y por eso lo amamos”. puntualizaron

The Killers, que se fundó en 2001, sigue transmitiendo en sus conciertos la misma energía de toda su trayectoria, y a su vez, siguen siendo relevantes dentro de la industria musical de su genero, y explicaron que una de las claves es ser inteligentes y valorar los momentos.

“Los secretos para seguir relevantes y tener energía son dos. Primero no ser creídos y darnos cuenta que la oportunidad que tenemos ahora es una locura, entonces es ser inteligentes sobre eso. Lo segundo es la parte artística, tenemos que expresar a las personas lo que ellos quieren decir, y mantenerlo con el tiempo porque nos vamos volviendo mejores para expresar lo que sentimos por medio de la música”. explicaron.

Finalmente cerraron diciendo que “amamos Suramérica, amamos América Latina. Acá en Colombia las personas no temen ser quien realmente son ni a expresar lo que realmente sienten y eso es maravilloso para nosotros porque nos sentimos como The Beatles” . dijeron entre risas en el marco del concierto que dieron el pasado martes 8 de noviembre en el Coliseo Live de Bogotá.

Reviva aquí la entrevista con el vocalista, Brandon Flowers y el bateristas, Ronnie Vannucci Jr., de The Killers, para La W: