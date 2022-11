Mau y Ricky sobre la serie ‘Los Montaner’: “La magia de esto es que salga lo real”

Mau y Ricky en la serie 'Los Montaner': Cortesía Disney Plus

Este miércoles 9 de noviembre se estrenó en Disney+ la serie ‘Los Montaner’ un reality show que dará acceso a los momentos más íntimos de la familia y la trayectoria artística de cada uno de sus integrantes: Ricardo Montaner y su esposa Marlene, sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, y sus parejas Sara Escobar, Stefanía Roitman y Camilo Echeverry respectivamente.

Para hablar de esta producción los cantantes Mau y Ricky pasaron por los micrófonos de Contrarreloj de W Radio y contaron varios detalles de lo que fue vivir esta experiencia.

“Ha sido de las cosas más lindas que nos ha pasado. Empezamos esta aventura con unos años en los que ha pasado cosas muy cool en nuestra vida, entonces poder documentar eso y documentar cómo nos llevamos más a profundidad para que nos conozcan y vean cómo somos, cuáles son nuestros corazones, nuestras fortalezas y debilidades es muy lindo”, señalaron los artistas.

De igual forma, aseguraron que, al mostrar la vulnerabilidad ante las cámaras, buscan motivar a las personas para que sean vulnerables dentro de sus familias, “eso lograría sanar muchos corazones”.

¿De dónde nace la idea?

De acuerdo con los reconocidos cantantes, esta idea estuvo “dando vueltas en la familia desde hace 15 años”. No obstante, gracias a Intertain Studios y Disney+ lograron materializar esta producción.

“Cuando esta idea empezó la gente no sabía quién era Mau y Ricky y no estaban en nuestras vidas ni Steff, ni Sara y tampoco Camilo. Creo que no hubiera tenido el mismo sentido que tiene ahora (…) el equipo es perfecto ahora”, señalaron.

Por otro lado, explicaron que debido a la fama todos los integrantes de la familia están en diferentes proyectos, razón por la que constantemente tienen que viajar por eventos, conciertos y entrevistas.

En ese sentido mencionaron: “Todos estamos constantemente pasando por los altos y bajos en esta carrera. Esta carrera siempre tiene extremos, entonces tenernos y entender lo que está pasando el otro ayuda, pero al mismo tiempo hace que uno esté asegurándose de que todos estén bien, porque al estar lejos es muy difícil a veces estar ahí el uno para el otro”.

‘Los Montaner’, una producción real

En cuanto a la edición, Mau y Ricky manifestaron el deseo de la familia de que ‘Los Montaner’ fuera algo real.

“Desde el comienzo estábamos alineados creativamente que era cuestión de capturar y la magia de todo esto es que salga lo real, si quisiéramos algo editado perdería el sentido de todo”, señaló Ricky.

“Algo que amé es que nosotros no sabíamos que el equipo (producción) iba a usar el archivo que tenemos de la familia viejo como un hilo conductor dentro del reality y eso es algo que le da un valor agregado y emocional”, añadió Mau.

Los primeros cinco capítulos de ‘Los Montaner’ ya está disponible en la plataforma de streaming de Disney+.

Escuche la entrevista completa: