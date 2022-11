Secretaria de Salud en Medellín sobre críticas por su físico: “Tengo hipotiroidismo”

La profesional en enfermería, Milena Lopera, se pronunció en Sigue La W sobre las críticas que recibió sobre su cuerpo en medio de la posesión como nueva secretaria de Salud de Medellín.

Una nueva polémica se dio a través de redes sociales, luego de que varios usuarios criticaran el aspecto físico de Lopera. Entre estos el hijo de la senadora María Fernanda Cabal, Juan José Lafaurie, quien escribió:

“No romanticemos la obesidad y el sobrepeso, son el quinto factor de riesgo de muerte a nivel mundial, cada año fallecen por lo menos 2,8 millones de personas adultas a consecuencia del sobrepeso o la obesidad. Secretaria, con todo respeto, cuide la salud de los paisas y la suya”.

Varios usuarios criticaron a Lafaurie por lanzar comentarios ofensivos y discriminativos.

La secretaria de Salud de Medellín señaló que estos comentarios fueron difíciles, sin embargo, muchos ciudadanos se han solidarizado con ella.

“En realidad son muchos los mensajes de odio que no alcancé a leer, la comunidad ha sido solidaria y me mostró cariño. Lógicamente como enfermera profesional debo decir que sabemos la problemática de la obesidad, es una situación en la que estamos trabajando en los diferentes proyectos de Medellín, como el de ‘Medellín me cuida’ que lo tenemos en nuestro territorio y lo trabajamos con jóvenes que tienen problemas de obesidad. Así mismo yo tengo esa responsabilidad de trabajar para mí (…) como mujer, enfermera y profesional del área de la salud también recibo críticas”, explicó.

De igual forma, explicó que desde esta administración trabajarán en la salud mental, un problema que afecta a gran parte de la ciudadanía. En ese sentido mencionó que seguirán ejecutando las líneas de atención con profesionales en psicología.

“Tenemos unas estrategias que definen cómo estar en diferentes entornos a través de la ‘Línea Amiga’ y ‘Código Dorado’ con los psicólogos, para ayudar a fortalecer el tema de salud mental”, argumentó.

Por otro lado, reveló que actualmente tiene un diagnóstico de hipotiroidismo, “estoy medicada con un tratamiento, el cuidado principal es la alimentación saludable. Lógicamente cuando uno tiene una situación de salud quiere lograr una transformación, pero no en lo estético, sino del estilo de vida”.

Agenda Secretaría de Salud Medellín

En cuanto a la agenda que liderará en la capital de Antioquia, manifestó que uno de los indicadores más importantes es el tamizaje de riesgo cardiovascular para identificar cifras tensionales altas.

“Tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo para plantear y poder hacer la transformación que se necesite. La finalidad de la norma siempre es brindar una ayuda a los desfavorecidos, porque encontramos en los territorios problemas de accesibilidad, es ahí cuando el ente territorial ingresa para crear estrategias enmarcadas en brindar que estas personas cuenten con accesibilidad y seguridad alimentaria. Estaremos trabajando articulados y estos resultados finales se verán más adelante”, puntualizó.