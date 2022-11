Comunidades de La Mojana anuncian paro indefinido

Los productores afectados por las graves inundaciones que se presentan en La Mojana desde hace un año y tres meses, anunciaron que el próximo 23 de noviembre adelantarán una jornada de protesta si no se conocen soluciones de fondo que permitan superar la crisis que enfrentan más de 63.000 personas de esta subregión que comprende municipios de los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre y Bolívar.

“La comunidad en general decidió tomarse la Troncal de Occidente el día 23 de noviembre. Toda la comunidad está dispuesta a hacer un paro indefinido hasta que el gobierno venga a negociar con la comunidad, a dar fechas de cuándo comienzan los trabajos y que se comprometa a solucionar los problemas de La Mojana, de lo contrario el paro va a ser indefinido”, dijo el vocero de los productores, Aníbal Janna.

Por su parte, el vocero de los ganaderos, Abel Regino, precisó que “el gobierno no quiere que nosotros tapemos 'Caregato', no dan el permiso, nos iremos hasta las últimas consecuencias; ya nos tienen muertos en vida, pero hay que salvar a nuestra juventud. Si nosotros no tenemos tierra donde trabajar, no tenemos cómo pagarle a los bancos ¿Con qué le pagamos? Pregunto al gobierno. No sean tan indolentes, es importante que el gobierno sepa que ya no aguantamos más”.

Cabe recordar que la raíz de todos los males de esta comunidad es el chorro ‘Caregato’, ubicado en el río Cauca. El mismo que, supuestamente, recibió durante el gobierno del expresidente Iván Duque, más de 20.000 millones de pesos para lograr el cierre definitivo, pero el objetivo nunca se logró.